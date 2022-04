Qeveria: Vazhdimi i grevës, mungesë përgjegjësie

Qeveria ka reaguar ndaj vendimit te SASHK-ut për mosndërprejen e grevës, duke vlerësuar se kjo organizatë i vë interesat personale para atyre të fëmijëve.

Qeveria njofton se në negociata ofroi rritje për 10 për qind që do të siguroheshin me rishikimin e buxhetit, që sipas saj mësimdhënesit dhe edukatorët do të merrnin rritje mesatare prej 2500 denarësh.

Sipas Qeverise është ofruar edhe metodologji me të cilën sigurohet rritje e vazhdueshme e pagave dhe zgjidhje e përhershme e statusit social të të punësuarve në arsim, dhe se vazhdimi i grevës është mungesē përgjegjësie.