Qeveria u pajtua me Fondin për Sigurim Shëndetësor që deri në maj mos të ketë ulje të rrogave për të punësuarit

U. d. drejtori i Fondit për Sigurim Shëndetësor (FSSH), Asaf Abduramani sonte, në profilin e tij në Fejsbuk bëri të ditur se është marrë vendim për vlerë të njëjte të pagave deri më 31 maj të vitit 2024.

“Të nderuar kolegë, bashkëpuntorë të Fondit për Sigurim Shëndetësor, sot Kryeministri Talat Xhaferi në bashkëpunim të ngushtë me ne si Fond dhe institucionet tjera kompetente, arritëm në një vendim të përbashkët për vlerë të njejtë të pagave (deri në 31 Maj 2024). Ky vendim do të vlejë deri në zgjidhjen e përhershme e cila do të jetë gjithmonë në të mirë të të punësuarve. E falemenderojmë kryeministrin Xhaferi dhe kabinetin qeverisës për mbështetjen profesionale në tejkalimin e këtij problemi”, thekson Abduramani.

Punonjësit e FSSH-së kërkuan që pagat e tyre këtë vit të jenë të barabarta me pagën e dhjetorit të vitit 2023, me rritjen e përcaktuar prej 15 për qind. Ata që nga dita e djeshme kanë hyrë në grevë, duke shprehur pakënaqësi për uljen e mundshme të pagave. Sipas sindikatës, 831 punonjës të Fondit ishin në pritje të vendimit për pagën. Nëse do të kishte ulje, 25 për qind do të merrnin pagë nën pagën minimale dhe 25 për qind do të merrnin pagën minimale.

