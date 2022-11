Qeveria u dërgoi ftesa partive politike parlamentare për takim të liderëve

Qeveria sot u ka dërguar ftesë të gjitha partive politike parlamentare për mbledhjen e lidershipit që do të mbahet të hënën, më 7 nëntor në Kuvend, konfirmuan për MIA-n nga shërbimi për media i qeverisë.

Kryeministri Dimitar Kovaçevski dje njoftoi se do t’u dërgojë ftesa palëve. Në njoftimin e Qeverisë thuhet se takimi i thirrur nga Kryetari i Qeverisë, Kovaçevski, organizohet me qëllim të hapjes së diskutimit për të ardhmen evropiane të Republikës së Maqedonisë së Veriut, por edhe për vendimet që në periudhën e ardhshme duhet të merren në Kuvend me një konsensus politik dhe social”