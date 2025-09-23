Qeveria spanjolle miraton dekretin që vendos embargo të plotë armësh ndaj Izraelit
Në Spanjë, qeveria e koalicionit të pakicës së krahut të majtë miratoi një dekret mbretëror që vendos embargo të plotë armësh ndaj Izraelit, transmeton Anadolu.
Qeveria njoftoi se ka miratuar dekretet e mbetura në lidhje me sanksionet kundër Izraelit në takimin e saj të rregullt javor të Këshillit të Ministrave.
Duke informuar publikun në një konferencë për shtyp, ministri i Ekonomisë, Tregtisë dhe Kompanive, Carlos Cuerpo u shpreh: “Dekreti mbretëror për embargo të plotë armësh ndaj Izraelit është miratuar. Kjo përfshin një ndalim të eksportit dhe importit të të gjitha pajisjeve mbrojtëse dhe produkteve dhe teknologjive me përdorim të dyfishtë në Izrael”.
Cuerpo mbrojti idenë se sanksionet kundër Izraelit, të marra në emër “kundër gjenocidit në Gaza dhe në mbështetje të popullit palestinez”, janë “një provë e mëtejshme e angazhimit politik të qeverisë, Spanjës dhe udhëheqjes ndërkombëtare të Kryeministrit Pedro Sanchez për të respektuar të drejtat e njeriut”.
Ministri Cuerpo njoftoi se, brenda fushëveprimit të sanksioneve kundër Izraelit, “janë miratuar gjithashtu dekrete në lidhje me refuzimin e aplikimeve për tranzit për karburant aviacioni potencialisht për përdorim ushtarak të lidhur me Izraelin dhe ndalimin e importit të produkteve me origjinë nga vendbanimet e paligjshme në territoret e pushtuara palestineze dhe ndalimin e reklamimit për këto produkte”.
-“Po marrim këto masa për të ndaluar gjenocidin në Gaza dhe për të rritur presionin politik mbi Izraelin”
Ndalimi i importit të produkteve me origjinë nga vendbanimet e paligjshme në territoret e pushtuara palestineze “nuk do të ketë një ndikim të rëndësishëm në Spanjë, por mund të ketë një ndikim më të rëndësishëm në kompanitë izraelite këtu”, tha Cuerpo, duke shtuar se: “Ne po marrim këto masa për të ndaluar gjenocidin në Gaza dhe për të rritur presionin politik mbi Izraelin”.
Qeveria do të informojë publikun çdo tre muaj për vendimet e saj në lidhje me sanksionet kundër Izraelit, tha Cuerpo, i cili shtoi se ata vazhdojnë të dënojnë gjenocidin e Izraelit në Gaza dhe në mënyrë të ngjashme, kërkojnë që Hamasi të lirojë menjëherë pengjet.
Cuerpo deklaroi se fushëveprimi ligjor i sanksioneve kundër Izraelit garantohet nga dekretet e miratuara sot.
Në anën tjetër, zëdhënësja e Qeverisë dhe ministrja e Arsimit, Pilar Alegria, deklaroi se: “Siç theksoi Kryeministri Sanchez në OKB, njohja e Shtetit të Palestinës kërkon urgjencë. Spanja e bëri këtë në maj dhe tani kemi parë shumë vende si Franca, Portugalia, Kanadaja, Mbretëria e Bashkuar dhe Australia të bëjnë të njëjtën gjë. Spanja ka luajtur një rol kyç që nga fillimi në sigurimin e bashkëjetesës së Izraelit dhe Palestinës në një zgjidhje me dy shtete”.
Më 9 shtator, qeveria spanjolle njoftoi nëntë nene sanksionesh kundër Izraelit. Nenet, të cilat përfshijnë një embargo të plotë armësh për Izraelin dhe çështje të tjera ushtarake, u shtynë deri më tani për shkak të “arsyeve teknike dhe ligjore”.