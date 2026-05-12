Qeveria: Përmes Programit për uljen e dispariteteve dhe rritjen e konkurrueshmërisë për vitin 2026 do të financohen 32 projekte

Qeveria: Përmes Programit për uljen e dispariteteve dhe rritjen e konkurrueshmërisë për vitin 2026 do të financohen 32 projekte

Qeveria vazhdon me mbështetje të fuqishme për zhvillim të barabartë rajonal dhe zvogëlim të dallimeve zhvillimore ndërmjet komunave dhe rajoneve, thuhet në komunikatën e Qeverisë.

“Në mbledhjen e sotme u shqyrtuan dhe u miratuan programet përmes të cilave gjatë vitit 2026 do të financohen dhjetëra projekte të orientuara drejt përmirësimit të kushteve të jetesës, infrastrukturës lokale, konkurrueshmërisë dhe zhvillimit të qëndrueshëm.

Përmes Programit për uljen e dispariteteve dhe rritjen e konkurrueshmërisë për vitin 2026 do të financohen 32 projekte, me vlerë të përgjithshme prej 74.839.946 denarësh.

Me këto programe, Qeveria e konfirmon përcaktimin e saj për zhvillim të barabartë të të gjitha rajoneve, mbështetje të bashkësive lokale dhe krijim të kushteve më të mira për rritje ekonomike dhe jetë më cilësore për qytetarët në çdo pjesë të shtetit”, thonë nga Qeveria.

MARKETING

Të ngjajshme

UNICEF: Një fëmijë palestinez vritet çdo javë në Bregun Perëndimor që nga janari i vitit 2025

UNICEF: Një fëmijë palestinez vritet çdo javë në Bregun Perëndimor që nga janari i vitit 2025

Kremlini përsërit deklaratën e Putinit se lufta në Ukrainë është gati të mbarojë

Kremlini përsërit deklaratën e Putinit se lufta në Ukrainë është gati të mbarojë

E tmerrshme! 15 vjeçari ther me thikë bashkëmoshatarin në një shkollë në Shkup

E tmerrshme! 15 vjeçari ther me thikë bashkëmoshatarin në një shkollë në Shkup

Revolucioni turk i mbrojtjes dhe rendi i ri botëror

Revolucioni turk i mbrojtjes dhe rendi i ri botëror

Lufta me Iranin u ka kushtuar amerikanëve mbi 37 miliardë dollarë në rritje të çmimeve të karburantit

Lufta me Iranin u ka kushtuar amerikanëve mbi 37 miliardë dollarë në rritje të çmimeve të karburantit

Një banesë 45 metra katrorë në Kisella Vodë është shitur për 130 mijë euro

Një banesë 45 metra katrorë në Kisella Vodë është shitur për 130 mijë euro