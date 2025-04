Qeveria: Për vetëm gjashtë muaj, Qeveria në mënyrë lineare rriti pensionet e mbi 330.000 pensionistëve për 5000 denarë

Për vetëm 6 muaj, Qeveria rriti pensionet e mbi 330.000 pensionistëve për 5000 denarë.

Në llogaritë e pensionistëve ka kaluar rritja e pensioneve prej 2500 denarësh. Me këtë rritje, rritja lineare e pensioneve arrin në 5000 denarë, gjegjësisht me rritjen e parë u bë me pensionin e shtatorit dhe tani me pensionin e marsit.

Kjo është rritja e dytë e pensioneve për vetëm 6 muaj.

Se Qeveria kujdeset për pensionistët e dëshmon vendimi i marrë që në javën e parë të mandatit për rritjen lineare të pensioneve për të gjithë pensionistët për 5000 denarë, me pensionin e shtatorit dhe atë të marsit.

Premtuam dhe realizuam. Qeveria rriti pensionet për 5000 denarë, në mënyrë lineare për çdo pensionist.

Qeveria tregoi se kujdeset dhe punon me përgjegjësi dhe përkushtim.

Pensionistët meritojnë një jetë dinjitoze dhe kujdes të vërtetë për nevojat e tyre.

Me këtë, si Qeveri, kemi realizuar një nga premtimet për kategorinë më të moshuar të qytetarëve dhe kemi siguruar një jetë më cilësore për ta.

Vazhdojmë të punojmë me përkushtim për përmirësimin e standardit të jetesës së qytetarëve.

