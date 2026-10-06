Qeveria: Pas 11 vitesh, Ohri do të bëhet me pishinë të mbyllur
Pas gati 11 vitesh nga nisja e punimeve, ndërtimi i pishinës së mbyllur në Ohër pritet të vazhdojë dhe të përfundojë. Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut ka miratuar në seancën e sotme vendimin që krijon kushtet për vazhdimin dhe përfundimin e këtij projekti kapital sportiv.
Ndërtimi i pishinës së mbyllur në Ohër ka nisur në vitin 2015, por projekti për vite me radhë ka mbetur i papërfunduar për shkak të pengesave teknike, financiare dhe administrative.
Ministria e Sportit, pas marrjes së kompetencave, ka kryer një analizë të detajuar të gjendjes së projektit dhe ka identifikuar problemet që kanë penguar përfundimin e tij. Sipas Qeverisë, në kuadër të masave të ndërmarra është bërë edhe ndryshimi i nevojshëm i projektit bazë, duke krijuar kushtet për vazhdimin e punimeve.
Për përfundimin e plotë të pishinës janë siguruar 470 milionë denarë.
Qeveria e konsideron këtë një prej projekteve më të rëndësishme të infrastrukturës sportive në Ohër, ndërsa përfundimi i tij pritet të krijojë kushte moderne për stërvitjen e sportistëve, zhvillimin e kategorive të reja dhe organizimin e garave.
Pishina pritet të ketë rëndësi jo vetëm për qytetin e Ohrit, por edhe për zhvillimin e sporteve të notit në nivel vendi dhe për përmirësimin e infrastrukturës sportive në qytet.