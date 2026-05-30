Qeveria paralajmëron lirim të dizelit për 6.5 denarë
Qeveria paralajmëron uljen e çmimeve të derivateve. Një ditë para se të përfundoj afati për masat ekonomike që i vendosi Qeveria, kryeministri Hristijan Mickoski tha se pret që çmimet të stabilizohen dhe dizeli të jetë më i lirë për 6.5 denarë. Ai paralajmëroi seancë qeveritare online për nesër, dhe, siç tha vendi do të mbetet me çmimet më të ulëta të karburanteve deri tani,raporton SHENJA.
Hristijan Mickoski, kryeministër 28:12
“Norma preferenciale e mëparshme për benzinën prej 10 përqind do të kthehet në 18 përqind, ndërsa sa i përket akcizave, do të mbetet ulja prej dy denarësh për litër për naftën dhe benzinën pa plumb 95 dhe 98 oktanë, sepse mesatarja në gjysmën e dytë të majit për naftën dhe benzinën pa plumb sillej midis 1.000 dhe 1.200 dollarë për fuçi”.
Ai shtoi se do të vazhdojnë të negociojnë me “Oktan” për zbritje shtesë. /SHENJA/