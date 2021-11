Qeveria nuk i miratoi masat për vaksinim, kërkon analiza dhe masa shtesë

Qeveria në seancën e sotme nuk i ka miratuar masat e propozuara e vaksinimit të propozuara nga Komisioni për Sëmundje Infektive, teksa ka kërkuar nga Komisioni që të dorëzojë analiza dhe masa shtesë.

“Duke u nisur nga fakti i padiskutueshëm se vaksinimi masiv është përgjigja më efektive për mbrojtje nga pasojat dhe parandalimin e përhapjes së pandemisë Covid-19, Qeveria ka vendosur të kërkojë nga Komisioni për Sëmundjet Infektive analiza shtesë dhe studime krahasuese për masat e propozuara, por edhe propozime shtesë stimuluese për vaksinim masiv”, informojnë nga Qeveria.

Në pritje të analizave dhe masave shtesë, është kërkuar nga ministritë kompetente dhe shërbimet inspektueve që të forcojnë kontrollet për zbatimin e masave aktuale, veçanërisht nëse janë kontrolluar certifikatat e vaksinimit, testet PCR dhe certifikatat për grupin e kaluar. Siç thonë nga Qeveria kërkohet verifikim rigoroz i identitetit të personave që përdorin certifikatat për hyrjen në objeke, pra nëse ka ndonjë abuzim me to

“Në pritje të analizave dhe masave shtesë, nga të gjitha ministritë kompetente dhe shërbimet inspektuese është kërkuar që të forcojnë kontrollet për zbatimin e masave aktuale, veçanërisht nëse janë kontrolluar certifikatat e vaksinimit, testet PCR dhe certifikatat për grupin e kaluar. Siç thonë ata, kërkohet verifikimi rigoroz i identitetit të personave që përdorin certifikatat për hyrjen në objekte, pra nëse ka ndonjë abuzim me to.

Gjithashtu të gjitha ministritë, ndërrmarjet publike dhe agjencitë shtetëror duhet të bëjnë skrining, se sa nga të punësuarit e administratës janë vaksinuar. Prej tyre kërkohet të japing propozime për stimulim të vaksinimit, si dhe propozime ligjërisht të qëndrueshme për kufizime në raport me të drejtën e detyrës, punës jashtë orarit, udhëtimet zyrtare dhe kufizimet për opcionet e tjera të cilat sjelllin të ardhura shtesë për administratorët.

“Qeveria do t’i rishikojë dhe do t’i shfrytëzojë të gjitha mundësitë reale për stimulime ekonomike, por edhe kufizime në raport me bonuset financiare dhe lloje të tjera përfitimesh që janë jashtë bazave, me qëllim që të motivojë dhe drejtojë qytetarët në masën e vetme dhe më efektive për mbrojtjen e shëndetit dhe për shpëtimin e jetës së tyre nga sëmundja e rrezikshme pandime Covid-19.

Propozim-masat të cilat janë propozuar, ndërsa Qeveria nuk i miratoi por kërkoi analiza dhe masa shtesë, parasheh që të gjithë të punësuarit në sektorin publik për të shkuar në punë duhet të tregojnë: vërtetim për të paktën një dozë të vaksinës anti-covid, test negative PCR i cili vlen së paku 72 orë, vërtetim që ka kaluar covid në 45 ditët e fundit si dhe vërtetim nga mjeku specialist se nuk mund të vaksinohet.

Për punëtorët shëndetësorë, prap është propozuar vaksinim i detyrueshëm. /SHENJA/