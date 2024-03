Qeveria ka shfuqizuar pesë urdhra të ministrit Toshkovski sepse kanë qenë me nënshkrim të njëanshëm

Qeveria në seancën e 10-të të sotme, si organ i nivelit të dytë, i ka shpallur të pavlefshme pesë urdhra për zhvendosje dhe shpërndarje të personelit në sektorët rajonalë të MPB-së dhe në Byronë për siguri të brendshme të miratuara nga ana e ministrit të Punëve të Brendshme Pançe Toshkovski, sepse kanë qenë me nënshkrim të njëanshëm.

“Qeveria, pas marrje së informacioneve nga zëvendësministri i Punëve të Brendshme, se me nënshkrim të njëanshëm, vetëm nga ana e ministrit të Punëve të Brendshme, janë sjell pesë akte për avancime kuadrovike dhe transferime në sektorë rajonalë të MPB-së dhe në Byronë për siguri publike, të njëjtat akte, si organ i shkallë së dytë, i ka shpallur si të prishura. Në përputhje me Ligjin për Qeveri të Republikës së Maqedonisë së Veriut, për shkak të organizimit të zgjedhjeve për deputetë në Kuvend, ministri shtesë për Punë të Brendshme, bashkë dhe në mënyrë të barabartë me ministrin i shqyrton dhe nënshkruan të gjitha aktet dhe dokumentet – në të kundërtën nuk prodhon veprime juridike”, thuhet në njoftimin e Qeverisë.

