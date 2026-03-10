Qeveria ka hequr edhe 6 licenca për kultivimin e kanabisit

Qeveria ka hequr edhe 6 licenca për kultivimin e kanabisit

Zëdhënësja e Qeverisë, Marija Miteva, duke iu përgjigjur pyetjes së gazetarëve, informoi se në seancën e sotme Qeveria ka shqyrtuar informacionin dhe ka marrë vendim për heqjen e 6 licencave për kultivimin e kanabisit.

“Sot kishte 6 pika nga Ministria e Shëndetësisë dhe Qeveria sot ka hequr 6 licenca. Për informacione më të detajuara se cilat janë kompanitë, ju lutem t’i drejtoheni Ministrisë së Shëndetësisë, ku praktikisht funksionon edhe ky Komision. Nga ajo që munda të shoh nga informacioni që kaloi në Qeveri, bëhet fjalë për shkelje ligjore të konstatuara gjatë një kontrolli të kryer nga Komisioni që është kompetent për t’i verifikuar të gjitha kushtet që duhet t’i posedojnë. Dhe po, Qeveria solli vendim që të hiqen edhe 6 licenca”, theksoi Miteva.

MARKETING

Të ngjajshme

Beqiri: Së shpejti Parku i Haraçinës, nis rregullimi i një hapësire publike të lënë pas dore

Beqiri: Së shpejti Parku i Haraçinës, nis rregullimi i një hapësire publike të lënë pas dore

Parlamenti miraton Ligjin për prodhim organik bujqësor, hap i rëndësishëm për fermerët

Parlamenti miraton Ligjin për prodhim organik bujqësor, hap i rëndësishëm për fermerët

Presidentët e Sirisë dhe Azerbajxhanit diskutojnë për përshkallëzimin rajonal në një bisedë telefonike

Presidentët e Sirisë dhe Azerbajxhanit diskutojnë për përshkallëzimin rajonal në një bisedë telefonike

Trump: Nuk besoj që lideri i ri suprem i Iranit “mund të jetojë në paqe”

Trump: Nuk besoj që lideri i ri suprem i Iranit “mund të jetojë në paqe”

Katër diplomatë iranianë vriten në sulmin ajror izraelit në kryeqytetin libanez

Katër diplomatë iranianë vriten në sulmin ajror izraelit në kryeqytetin libanez

(VIDEO) Propozim-ligji i arsimit të lartë, Snopçe: Synohet që universiteti të bëhet zgjatim i pushtetit ekzekutiv

(VIDEO) Propozim-ligji i arsimit të lartë, Snopçe: Synohet që universiteti të bëhet zgjatim i pushtetit ekzekutiv