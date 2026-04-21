Qeveria iraniane del me një njoftim të ri rreth pjesëmarrjes në Kupën e Botës
Ahmad Donyamali, Ministri i Sportit dhe Rinisë së Iranit, ka dhënë një qëndrim të përditësuar mbi pjesëmarrjen e vendit në Kupën e Botës 2026, pas deklaratës së presidentit të FIFA, Gianni Infantino, i cili kishte pohuar se kombëtarja iraniane “do të marrë pjesë me siguri”.
Kupa e Botës 2026 pritet të nisë pas vetëm 51 ditësh, me të gjitha 48 kombëtaret pjesëmarrëse tashmë të konfirmuara.
Megjithatë, për shkak të tensioneve të vazhdueshme mes SHBA-së, Izraelit dhe Iranit, pjesëmarrja e Iranit mbetet ende e pasigurt.
Në muajt e fundit, disa figura të njohura kanë komentuar mbi situatën. Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, deklaroi se Irani është “i mirëpritur” në turne, por njëkohësisht i këshilloi ata të mos udhëtojnë “për sigurinë e tyre”.
Federata iraniane e futbollit më pas kërkoi që ndeshjet e saj të zhvendosen në Meksikë, një nga bashkëorganizatorët e turneut. Aktualisht, të tre ndeshjet e grupit të Iranit, ndaj Belgjikës, Egjiptit dhe Zelandës së Re, janë planifikuar të luhen në Shtetet e Bashkuara.
“Ne kemi zhvilluar një diskutim për vetë kombëtaren dhe kushtet e saj, dhe kemi formuar gjithashtu një komitet. Sot kemi një takim tjetër në kuadër të këtij diskutimi dhe po përmbushim detyrat tona ligjore”.
“Duhet të jemi të përgatitur. Në çdo rast, mund të vendoset të mos shkojmë. Dhe nëse vendoset të shkojmë, duhet të jemi gati për një paraqitje të fortë. Por vendimmarrja varet nga kushtet aktuale, nga qeveria dhe ndoshta Këshilli i Sigurisë Kombëtare”, ka deklaruar Donyamali.
Në total, 78 nga 104 ndeshjet e turneut do të luhen në SHBA, ndërsa pjesa tjetër në Meksikë dhe Kanada.