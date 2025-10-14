Qeveria holandeze merr kontrollin e firmës së çipave në pronësi të Kinës “Nexperia”

Qeveria holandeze ka marrë kontrollin e Nexperia, një prodhues kinez çipash me bazë në Holandë, për të mbrojtur furnizimin evropian me gjysmëpërçues për automjete dhe pajisje elektronike.

Arsyeja e vendimit janë “mangësitë serioze të qeverisjes” dhe rreziku që çipat të mos jenë të disponueshëm në rast emergjence.

Pronari i Nexperia, Wingtech, deklaroi se do të marrë masa për të mbrojtur të drejtat e tij dhe do të kërkojë mbështetje nga qeveria.

Lëvizja ka potencialin të tensionojë marrëdhëniet mes Bashkimit Evropian dhe Kinës, që kanë qenë të ngrira për shkak të tregtisë dhe lidhjes së Pekinit me Rusinë.

Ekspertët thonë se kontrolli i qeverisë holandeze synon të sigurojë vazhdimësinë e prodhimit të çipave dhe të mbrojë teknologjinë dhe pronësinë intelektuale evropiane.

Shoqata e Industrisë së Çipave të Kinës shprehu shqetësim, duke e quajtur vendimin “selektiv dhe diskriminues” ndaj degëve të kompanive kineze jashtë vendit.

