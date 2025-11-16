Qeveria gjermane pranon se qindra neo-nazistë janë të lirë pavarësisht urdhër-arresteve

Qeveria gjermane ka pranuar se 714 neo-nazistë janë të lirë në të gjithë vendin pavarësisht urdhër-arresteve aktive për ta, transmeton Anadolu.

Sipas rrjetit editorial RND, qeveria i pranoi shifrat në një përgjigje ndaj një hetimi parlamentar nga Partia e Majtë e opozitës.

Sipas raportit, 115 neo-nazistë të kërkuar aktualisht janë jashtë vendit, 20 prej tyre në Poloni dhe 13 në Austri. Rreth 39 e këtyre ekstremistëve të krahut të djathtë, që janë zhvendosur jashtë vendit, kërkohen për krime të dhunshme.

Ekspertja e politikës së brendshme e Partisë së Majtë, Clara Bunger, reagoi ndaj statistikave të fundit.

“Numri i urdhër-arresteve të pazgjidhura kundër ekstremistëve të krahut të djathtë ka mbetur në një nivel alarmues të lartë për vite me radhë. Autoritetet nuk mund të rrinë më duarkryq, ato duhet ta përparësojnë këtë problem”, tha Bunger.

Numri i krimeve të ekstremistëve të krahut të djathtë në Gjermani arriti një nivel të ri vitin e kaluar që nga fillimi i mbajtjes së të dhënave në vitin 2001.

Statistikat nga Zyra Federale e Policisë Kriminale (BKA) tregojnë një total prej 42.788 veprash penale nga spektri i krahut të djathtë në vitin 2024, që është pothuajse 50 për qind më shumë se në vitin e kaluar.

