Qeveria gjermane lehtëson kërkesat për nënshtetësi

Shtetasit e huaj që jetojnë në Gjermani nuk do të duhet të heqin dorë nga pasaporta për të marrë nënshtetësinë gjermane dhe mund të aplikojnë vetëm pas pesë vitesh qëndrimi, sipas rregullave të reja të hartuara nga Ministria e Brendshme. Në marrëveshjen e koalicionit, qeveria e kancelarit, Olaf Scholz ra dakord në vitin 2021 për të futur një “ligj modern të shtetësisë”.

Aspekte të tjera të reformës përfshijnë lehtësimin e aftësisë së gjuhës gjermane për grupe të caktuara dhe heqjen e kërkesës për provimin e nënshtetësisë nga mosha 67 vjeç.

Vendimi është një nxitje për të ashtuquajturit “punëtorë mysafirë”, me leje të përkohshme, që mbërritën në Gjermani në vitet 1950 dhe nuk iu ofruan kurrë kurse gjuhësore ose integrimi, me supozimin se më vonë do të ktheheshin në vendin e tyre të origjinës.

Aktualisht, shtetasit e huaj duhet të jetojnë në Gjermani deri në tetë vjet përpara se të aplikojnë për nënshtetësi.

Sipas draftit, periudha e reduktuar prej pesë vitesh mund të shkurtohet më tej nëse aplikantët tregojnë se janë të integruar mirë, për shembull duke demonstruar performancë të jashtëzakonshme në shkollë ose në punë, punë vullnetare ose aftësi veçanërisht të mira gjuhësore.

Fëmijët e lindur në Gjermani nga prindër të huaj nuk do të kenë më nevojë të zgjedhin midis shtetësisë së tyre si të rinj.

Ndryshimet janë pjesë e një reforme në shkallë të gjerë të politikave të migracionit dhe integrimit të Gjermanisë nga koalicioni i socialdemokratëve, të gjelbërve dhe demokratëve të lirë.