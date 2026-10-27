Qeveria formon Komitetin Nacional për Mbrojtjen e Gazetarëve

Qeveria formon Komitetin Nacional për Mbrojtjen e Gazetarëve

Qeveria ka miratuar vendim për formimin e Komitetit Nacional për Mbrojtjen dhe Sigurinë e Gazetarëve, njoftoi zëdhënësja Marija Miteva.

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Shik.mk

Komiteti do të ketë për detyrë të forcojë bashkëpunimin ndërmjet institucioneve dhe mediave, të parandalojë kërcënimet dhe sulmet ndaj gazetarëve, si dhe të përmirësojë mekanizmat për mbrojtjen e tyre.

Deri më 15 dhjetor 2026, Komiteti duhet të hartojë Planin Nacional për Veprim, i cili do të përfshijë parandalimin, mbrojtjen, ndjekjen penale të kryerësve dhe edukimin për rëndësinë e profesionit të gazetarisë.

Gjithashtu, parashikohet krijimi i mekanizmave për reagim të shpejtë në rastet e kërcënimeve, përfshirë ato në hapësirën digjitale. Sipas Qeverisë, qëllimi është që siguria e gazetarëve të trajtohet në mënyrë të vazhdueshme dhe me përgjegjësi konkrete nga institucionet kompetente.

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