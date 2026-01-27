Qeveria formon grup pune për vendosjen e mekanizmit për mbrojtje nga keqpërdorimi i të ashtuquajturave padi strategjike kundër pjesëmarrjes publike
Në seancën e sotme, Qeveria miratoi një sërë vendimesh të rëndësishme dhe thelbësore që konfirmojnë qartë orientimin e vendit dhe përkushtimin konkret për përmbushjen e obligimeve që rrjedhin nga procesi i anëtarësimit në Bashkimin Evropian, si dhe për mbrojtjen e interesit publik dhe vlerave demokratike.
Siç u theksua, me hapat e sotëm Qeveria bën një përparim të rëndësishëm në drejtim të forcimit të lirisë së shprehjes dhe avancimit të dialogut publik. Një nga vendimet kyçe është formimi i një grupi pune që do të punojë për vendosjen e një mekanizmi për mbrojtje nga keqpërdorimi i të ashtuquajturave padi strategjike kundër pjesëmarrjes publike, çështje për të cilën gazetarët dhe komuniteti mediatik kanë ngritur shqetësime prej vitesh.
Nga Qeveria vlerësojnë se ky vendim përbën një sinjal konkret të gatishmërisë për t’iu përgjigjur sfidave thelbësore shoqërore, me një qasje proaktive dhe të përgjegjshme.
Përveç kësaj, në mbledhje u miratua edhe Ligji për prodhimin bujqësor organik, me të cilin bëhet një hap i rëndësishëm drejt mbështetjes së prodhuesve të vegjël bujqësorë. Zgjidhja e re ligjore parashikon procedura të thjeshtuara për certifikim, përmes uljes së kostove të inspektimit dhe certifikimit, gjë që pritet të ndikojë drejtpërdrejt në përmirësimin e konkurrueshmërisë së produkteve organike në treg.
Njëkohësisht, përmirësohet edhe korniza ligjore, me dispozita më të qarta dhe më të sakta, plotësisht të harmonizuara me standardet evropiane, duke përmbushur kështu edhe një tjetër obligim nga procesi i anëtarësimit në Bashkimin Evropian.