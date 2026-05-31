Qeveria e vazhdon masën për zvogëlimin e akcizës deri më 16 qershor, pritet të ulen çmimet për 6.5 denarë
Në Maqedoninë e Veriut deri më 16 qershor pritet të zgjatë masa për zvogëlimin e akcizës së naftës, si një masë për zbutjen e rritjes së çmimeve te derivatet e naftës.
Në bisedimet e zhvilluara ndërmjet Qeverisë dhe kompanisë “OKTA”, u vendos që çmimi i naftës të zvogëlohet për 2 denar prej nesër.
Me ndryshimet e fundit, pritet që nesër çmimi i naftës të ulet te dizeli për 6.5 denarë, ndërsa te benzina për 1.5 denarë.
Ndryshe, kryeministri Hristijan Mickoski dje paralajmëroi ulje të çmimeve për 6.5 denarë.