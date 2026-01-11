Qeveria e Sudanit kthehet në kryeqytetin Khartoum pas më shumë se dy vitesh luftë
Kryeministri i Sudanit, Kamel Idris, ka bërë të ditur se qeveria e vendit është kthyer zyrtarisht në kryeqytetin Khartoum për herë të parë që nga shpërthimi i luftës me Forcat Paramilitare të Mbështetjes së Shpejtë (RSF) në prill të vitit 2023, transmeton Anadolu.
Duke folur para një turme me të mbërritur nga qyteti Port Sudan, ku qeveria kishte vepruar si kryeqytet i përkohshëm që nga fillimi i konfliktit, Idris e përshkroi këtë hap si një pikë kthese për vendin.
“Sot ne kthehemi dhe bashkë me ne kthehet një qeveri e shpresës në kryeqytetin kombëtar. Ne premtojmë shërbime të përmirësuara dhe një jetë më të mirë për popullin tonë”, tha Idris.
Ai u zotua të përmirësojë shërbimet shëndetësore dhe arsimore, të rindërtojë spitalet dhe të rehabilitojë shkollat dhe universitetet, duke vënë theksin veçanërisht te Universiteti i Khartoumit. Ai gjithashtu premtoi përmirësimin e sigurisë dhe kushteve të jetesës për qytetarët.
Kryeministri sudanez tha se qeveria ka dorëzuar buxhetin shtetëror për vitin 2026 pa vendosur barrë shtesë financiare mbi publikun, duke shtuar se synon të ulë inflacionin në 70 për qind.
Sipas shifrave më të fundit zyrtare të publikuara në nëntor, inflacioni ishte 74,2 për qind.
Idris tha se buxheti gjithashtu synon të rrisë rritjen e prodhimit të brendshëm bruto (PBB) në 10 për qind dhe të frenojë kurset e këmbimit në tregun paralel, si pjesë e përpjekjeve për të stabilizuar ekonominë.
Ai e përshkroi vitin aktual si “një vit të paqes”, duke e quajtur atë “paqja e të guximshmëve dhe fitimtarëve”.
Më 21 maj, ushtria sudaneze njoftoi se ka rimarrë kontrollin e plotë të Khartoumit, duke shpallur kryeqytetin të lirë nga RSF-ja pas betejave në zonën Salha në jug të qytetit.
Në korrik të vitit të kaluar, kryetari i Këshillit Sovran Tranzitor, Abdel Fattah al-Burhan, nxori një dekret për krijimin e një komiteti kombëtar për përgatitjen e Khartoumit për kthimin urgjent të institucioneve federale dhe banorëve.
Nga 18 shtetet e Sudanit, RSF-ja kontrollon të gjitha pesë shtetet e rajonit Darfur në perëndim, përveç disa pjesëve veriore të Darfurit të Veriut që mbeten nën kontrollin e ushtrisë. Ndërkohë, ushtria mban shumicën e zonave të 13 shteteve të mbetura në jug, veri, lindje dhe qendër, përfshirë kryeqytetin Khartoum.
Kriza humanitare e Sudanit është përkeqësuar që nga shpërthimi i luftës mes ushtrisë dhe RSF-së në prill të vitit 2023 për shkak të një mosmarrëveshjeje mbi unifikimin e strukturës ushtarake, konflikt që ka vrarë dhjetëra mijëra njerëz dhe ka zhvendosur miliona.