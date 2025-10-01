Qeveria e SHBA-së mbyllet për shkak të mosmarrëveshjes midis Trumpit dhe demokratëve
Qeveria e SHBA-së është mbyllur pasi negociatat midis Presidentit të SHBA-së, Donald Trump dhe Demokratëve të Kongresit për të financuar qeverinë dështuan të arrinin një marrëveshje, transmeton Anadolu.
Negociatorët kishin kohë deri në mesnatë të së martës për të arritur një marrëveshje, por afati erdhi dhe iku me dallime të mëdha.
Demokratët kanë kërkuar të përfshijnë reformat e kujdesit shëndetësor si pjesë të çdo projektligji buxhetor, duke përfshirë një përmbysje të një pjese të ligjit të taksave të nënshkruar nga Trump që vendosi shkurtime në financimin e Medicaid, si dhe një zgjatje të subvencioneve sipas ligjit kuazi-universal të kujdesit shëndetësor të SHBA-së, i njohur si Akti i Kujdesit të Përballueshëm.
Republikanët në vend të kësaj po kërkojnë një rezolutë “të pastër” të vazhdueshme pa asnjë ndryshim në shpenzimet ekzistuese.
Dhoma e Përfaqësuesve miratoi një projektligj më 19 shtator. Ai do të kishte financuar qeverinë në nivelet ekzistuese deri më 21 nëntor, por ai ngeci në Senat, ku republikanëve u mungon numri i vendeve për të kaluar pengesën procedurale prej 60 votash për të miratuar legjislacionin.
Trump tashmë pretendoi bllokimin më të gjatë në historinë e SHBA-së kur financimi u ndërpre në vitin 2018 dhe vazhdoi për 35 ditë.
Ndërsa një bllokadë nuk rezulton automatikisht në një krizë të plotë ekonomike, ajo krijon ndërprerje të mëdha për shumë aspekte të jetës në vend.
Shumë punonjës federalë do të pushohen nga puna ose do të detyrohen të punojnë pa pagesë, ndërsa të tjerët do të vendosen në leje të detyrueshme derisa të miratohet një buxhet i ri.
Çdo agjenci federale ka planin e vet të mbylljes, duke përcaktuar se cilët punonjës qeveritarë janë thelbësorë.
Ndryshe nga mbylljet e kaluara, Trump ka kërcënuar të bëjë pushime shtesë nga puna nëse qeveria bllokohet.
Shërbime si siguria kufitare, kujdesi spitalor, kontrolli i trafikut ajror, zbatimi i ligjit dhe mirëmbajtja e rrjetit elektrik u konsideruan thelbësore në mbylljet e mëparshme, ndërsa përfitimet si Sigurimet Shoqërore, Medicare dhe Medicaid vazhduan.
Shërbimet e imigracionit nuk preken nga bllokimi i qeverisë pasi ato financohen nga tarifa të pavarura.
Disa shërbime publike mund të preken nga një bllokim qeveritar. Inspektimet mjedisore dhe ushqimore mund të preken, ndërsa inspektimet e fabrikave mund të pezullohen përkohësisht.
Parqet kombëtare gjithashtu mund të mbyllen dhe mund të ketë vonesa dhe anulime të udhëtimeve ajrore për shkak të punës pa pagesë të kontrollorëve të trafikut ajror dhe personelit të sigurisë.
SHBA-ja ka pasur 19 mbyllje që zgjasin tre ditë ose më pak që nga viti 1981, ndërsa disa mbyllje të zgjatura ndikuan seriozisht në operacionet e qeverisë federale.