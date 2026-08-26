Qeveria e re e Hungarisë e përcakton Rusinë si “kërcënim”

Qeveria e re e Hungarisë e përcakton Rusinë si “kërcënim”

Qeveria e re e Hungarisë, e cila mori detyrën në maj, e ka përcaktuar Rusinë si “kërcënim” në një dokument zyrtar të miratuar së fundmi, transmeton Anadolu.

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Dokumenti, i publikuar në Fletoren Zyrtare të Hungarisë gjatë natës mes të martës dhe të mërkurës, u përgatit për Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së dhe u nënshkrua nga kryeministri Peter Magyar.

Ai përcakton udhëzimet për delegacionin hungarez në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së në shtator.

“Hungaria dënon agresionin ushtarak rus, mbështet pa rezerva sovranitetin dhe integritetin territorial të Ukrainës brenda kufijve të saj të njohur ndërkombëtarisht dhe njeh të drejtën e Ukrainës për vetëmbrojtje”, thuhet në dokument.

“Sjellja e Rusisë përbën kërcënim për Hungarinë, Evropën dhe rendin global, si dhe e vë në rrezik serioz pakicën hungareze që jeton në rajonin e Karpateve”, thuhet më tej.

Në të njëjtën kohë, qeveria e re thekson në dokument se “mbështet të gjitha përpjekjet që synojnë zhvillimin e negociatave me qëllim arritjen e një paqeje të qëndrueshme dhe garancive afatgjata të sigurisë”.

Dënimi i Rusisë përfaqëson një shkëputje të qartë nga qasja e politikës së jashtme të qeverisë së mëparshme nën Viktor Orban, e cila kishte ndjekur një kurs më miqësor ndaj Moskës.

Në mars, liderët e BE-së kritikuan ashpër kryeministrin e atëhershëm hungarez Viktor Orban për bllokimin e një pakete kredie prej 90 miliardë eurosh të destinuar për Ukrainën.

Ata e akuzuan atë për “minimin e unitetit dhe besueshmërisë së Unionit”.

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