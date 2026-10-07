Qeveria e Maqedonisë së Veriut miratoi ribalancin e ri të buxhetit për vitin 2026
Qeveria sot, në seancë, shqyrtoi dhe miratoi Propozimin për ndryshime dhe plotësime të Buxhetit për vitin 2026.
Me ndryshimet e propozuara bëhet përshtatja e anës së të hyrave dhe shpenzimeve të Buxhetit, si rezultat i ndikimit fiskal nga masat e ndërmarra nga Qeveria për mbështetjen e qytetarëve dhe bizneseve, përmes uljes së akcizës dhe TVSH-së për karburantet.
Sipas ndryshimeve të propozuara, të hyrat e përgjithshme projektohen në nivelin prej 374.2 miliardë denarësh, ndërsa shpenzimet projektohen në 420.5 miliardë denarë, ndërsa deficiti buxhetor mbetet në të njëjtin nivel.
Qëllimi i ndryshimeve të propozuara është ruajtja e stabilitetit të financave publike, sigurimi i funksionimit të pandërprerë dhe të rregullt të institucioneve, realizimi i programeve të parashikuara dhe përmbushja në kohë e të gjitha detyrimeve.
Propozimi për ndryshime dhe plotësime të Buxhetit do t’i dorëzohet Kuvendit për shqyrtim dhe miratim të mëtejshëm.