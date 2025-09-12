Qeveria e Kosovës mirëpret kritikat nga SHBA-ja: Përpiqemi t’i korrigjojmë veprimet

Zëdhënësi i Qeverisë në detyrë i Kosovës, Përparim Kryeziu, ka reaguar pas vendimit të Shteteve të Bashkuara (SHBA) për pezullimin e dialogut strategjik të planifikuar me Kosovën, duke theksuar se marrëdhëniet me SHBA-në mbeten të qëndrueshme dhe se Kosova është partneri më serioz i saj për stabilitet dhe paqe në rajon, transmeton Anadolu.

Në një shkrim në rrjetet sociale, Kryeziu ka thënë se veprimet e ekzekutivit kanë qenë gjithmonë të ligjshme dhe kushtetuese, duke synuar eliminimin e vatrave të destabilitetit dhe forcimin e sundimit të ligjit, veçanërisht në veri.

Sa u përket kritikave ndaj Gjykatës Kushtetuese, ai ka thënë se qëndrimi i kryeministrit në detyrë Albin Kurti ka qenë i qartë, duke e akuzuar Gjykatën për vonesa në vendimmarrje dhe për cenimin e karakterit demokratik të Republikës.

“Rikujtojmë se aktualisht janë 18 ligje ende pa ndonjë vendim të Gjykatës Kushtetuese, të cilat janë në pritje të shqyrtimit të paktën qe 9 muaj, me theks te Ligji për Fondin Sovran që është pa përgjigje më shumë se 1 vit e 8 muaj”, theksoi Kryeziu.

Ai u shpreh mirënjohës për kontributin e SHBA-së ndaj Kosovës në shumë fusha.

“I mirëpresim edhe kritikat. Kurdo që janë konkrete, përpiqemi maksimalisht të përmirësojmë dhe korrigjojmë hapat e veprimet tona”, ka shkruar ndër të tjera ai.

SHBA-ja njoftoi të premten për pezullimin e dialogut të planifikuar strategjik me Kosovën “për shkak të shqetësimeve në lidhje me veprimet e Qeverisë në detyrë që kanë rritur tensionet dhe paqëndrueshmërinë, duke kufizuar aftësinë e Shteteve të Bashkuara për të punuar në mënyrë produktive me Kosovën mbi prioritetet e përbashkëta”.

