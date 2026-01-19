Qeveria e Gazës thotë se është e gatshme të transferojë kompetencat te komiteti teknokrat
Zyra për media e qeverisë së Gazës tha të hënën se është e gatshme të transferojë kompetencat te një komitet teknokrat i ngarkuar me administrimin e enklavës palestineze, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë, zyra theksoi “gatishmërinë e plotë për të transferuar të gjitha kompetencat” te Komiteti Kombëtar për Administrimin e Gazës, “në një mënyrë që garanton një tranzicion të qetë dhe të rregullt në punën institucionale, ruan të drejtat e qytetarëve dhe të punonjësve të sektorit publik dhe siguron vazhdimësinë e shërbimeve pa ndërprerje”.
Ajo nënvizoi se puna qeveritare dhe shërbimet “do të vazhdojnë në mënyrë të rregullt dhe se institucionet dhe departamentet përkatëse do të vijojnë të kryejnë detyrat e tyre”, pavarësisht rrethanave të jashtëzakonshme.
Zyra riafirmoi “unitetin e tokës palestineze dhe integritetin politik dhe gjeografik mes Bregut Perëndimor dhe Rripit të Gazës”, duke hedhur poshtë çdo rregullim që do të “thellonte ndarjen ose do të minonte vullnetin kombëtar palestinez”.
Të shtunën, Ali Shaath, kreu i Komitetit Kombëtar për Administrimin e Gazës, nënshkroi mandatin e komitetit në hapin e tij të parë zyrtar, duke përcaktuar parimet e punës dhe fushat e përgjegjësisë.
Një ditë më herët, Shtëpia e Bardhë njoftoi formimin e Bordit të Paqes dhe miratoi përbërjen e Komitetit Kombëtar për Administrimin e Gazës si pjesë e katër organeve të caktuara për të menaxhuar fazën kalimtare në enklavë, krahas Këshillit Ekzekutiv të Gazës dhe një force ndërkombëtare stabilizimi.
Komiteti u formua si pjesë e fazës së dytë të marrëveshjes së armëpushimit në Gaza, e cila hyri në fuqi më 10 tetor, duke ndalur luftën e Izraelit, e cila që nga tetori 2023 ka shkaktuar vdekjen e më shumë se 71 mijë personave dhe plagosjen e mbi 171 mijë të tjerëve.