Qeveria: Dialogu me sindikatat është në vazhdimësi dhe do të sjellë zgjidhje

Sot në Qeverinë e Republikës së Maqedonisë së Veriut ka vazhduar dialogu ndërmjet sindikatave dhe përfaqësuesve të Qeverisë për harmonizimin e pagave në sektorin publik me pagën minimale.

Përfaqësuesit e sindikatave u takuan me zëvendëskryeministrin e Republikës së Maqedonisë së Veriut, Fatmir Bytyqi, ministren e Punës dhe Politikës Sociale, Jovana Trençevska dhe zëvendësministrin e Financave, Filip Nikolloski.

Në fillim të takimit, zëvendëskryeministri Bytyqi theksoi se dialogu nuk është ndërprerë në asnjë mënyrë. Në periudhën e fundit negociatat u zhvilluan pasi sindikatat degë dhe ministritë kompetente dhe Qeveria mbetet e mendimit se harmonizimi i pagave duhet dhe do të jetë, por në atë proces nuk duhet harruar gjendjen aktuale, solidariteti dhe sigurisht efektiviteti i administratës publike.

Në takim u njoftua se do të formohen grupe pune për të punuar në përcaktimin e modelit të pagave që do të sigurojë rritje afatgjatë të pagave dhe një metodologji që do të monitorojë produktivitetin e punonjësve.