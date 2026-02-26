Qeveria dërgon dy emrat në Kuvend për zv/ministër të Arsimit dhe Mbrojtjes

Qeveria dërgon dy emrat në Kuvend për zv/ministër të Arsimit dhe Mbrojtjes

Qeveria e Maqedonisë së Veriut ka dërguar deri tek Kuvendi emrat për të plotësuar vendet e zbarzura të zv/ministrit të Arsimit dhe Mbrojtjes.
Për zv/ministër të Arsimit është propozuar Driton Sulejmanin, i cili ka ushtruar detyrën e zëdhënësit të koalicionit VLEN, ndërsa më herët ka qenë edhe këshilltarë në komunën e Kumanovës, nga radhët e partisë Alternativa.
Ndërsa për zv/ministër të Mbrojtjes është propozuar Admir Shabani, i cili më herët ka qenë zëdhënës i KSHZ-së.
Propozimi tashmë ka hyrë në procedurë parlamentare dhe pritet të votohet nga deputetët në seancën e ardhshme parlamentare.

MARKETING

Të ngjajshme

Gashi nuk e komenton rastin me kthimin e Grubit në vend, konsideron se politika nuk duhet të përzihet në gjyqësi

Gashi nuk e komenton rastin me kthimin e Grubit në vend, konsideron se politika nuk duhet të përzihet në gjyqësi

Prof. Dr. Vullnet Ameti kritikon draft-ligjin për Arsimin e Lartë: Ky është një sulm frontal ndaj autonomisë

Prof. Dr. Vullnet Ameti kritikon draft-ligjin për Arsimin e Lartë: Ky është një sulm frontal ndaj autonomisë

Sulmohen punonjësit e EVN-së gjatë punës në Pirok të Tetovës

Sulmohen punonjësit e EVN-së gjatë punës në Pirok të Tetovës

Aneks i ri për rrugën Kërçovë – Ohër, do të ndahen edhe 186 milionë euro shtesë

Aneks i ri për rrugën Kërçovë – Ohër, do të ndahen edhe 186 milionë euro shtesë

Alarm për bombë UT: Evakuohen studentët dhe stafi

Alarm për bombë UT: Evakuohen studentët dhe stafi

BDI: Pas Fillkovit edhe Janevska shkel gjuhën shqipe, ndërsa VLEN struket dhe hesht sërish

BDI: Pas Fillkovit edhe Janevska shkel gjuhën shqipe, ndërsa VLEN struket dhe hesht sërish