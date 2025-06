Qendrat e ndihmës në Gaza, si kurthe vrasjesh masive për palestinezët

Zyra qeveritare e medias në Gaza tha se pushtimi izraelit i ka transformuar vendet e shpërndarjes së ndihmës nga pika humanitare në kurthe vrasjesh masive, ndërsa Mjekët pa Kufij (MSF) besojnë se Izraeli po e përdor ndihmën si një mjet për zhvendosjen me forcë të popullsisë.

Masakra e fundit e kryer nga ushtria izraelite pranë një vendi ndihme amerikane në perëndim të Rafah, në Rripin jugor të Gazës, vrau të paktën 39 palestinezë dhe plagosi 120 të tjerë.

Zyra e medias tha se numri i të vdekurve në vende ishte rritur në 39 dhe më shumë se 220 u plagosën në më pak se një javë.

Sipas agjencisë palestineze të lajmeve Wafa, forcat izraelite përdorën municione të vërteta nga automjete tokësore dhe dronë të armatosur me kuadrokopterë për të synuar njerëzit që ishin mbledhur për të marrë ndihmë humanitare.

“Ne i mbajmë Shtetet e Bashkuara dhe forcat pushtuese izraelite plotësisht përgjegjëse për masakrat e vazhdueshme në vendet e shpërndarjes së ndihmave, të kryera nën maskën e rreme të humanizmit.

Ne bëjmë thirrje për krijimin e një komisioni hetimor ndërkombëtar të pavarur për të dokumentuar krimet e vrasjeve në vendet e shpërndarjes së ndihmave dhe për të ndjekur penalisht ata që janë përgjegjës para gjykatave ndërkombëtare.

Ne hedhim poshtë fuqimisht të gjitha format e ‘zonave të sigurta’ ose ‘korridoreve humanitare’ të krijuara nën mbikëqyrjen e pushtuesve ose me financim të SHBA-së, dhe paralajmërojmë për rrezikun e vazhdimit të këtij modeli vdekjeprurës që është provuar të jetë një kurth për civilët e uritur.

U bëjmë thirrje vendeve arabe dhe islame, si dhe vendeve të lira të botës, të veprojnë urgjentisht për të siguruar korridore humanitare të pavarura dhe të sigurta, larg pushtuesve, dhe për të shpëtuar banorët e mbetur të Gazës.

Masakrat e transmetuara drejtpërdrejt janë një skandal ligjor, etik dhe humanitar para syve të botës, dhe heshtja rreth tyre është një akt i turpshëm bashkëpunimi që inkriminon këdo që mbetet i pafuqishëm, i heshtur ose kërkon justifikime”, paralajmëron zyra qeveritare e medias.



Dëshmitarë të sulmit vdekjeprurës izraelit në Rafah

Sameh Hamuda, një banor i zhvendosur nga qyteti verior i Gazës, Beit Lahiya, tha se kaloi në këmbë nga qyteti i Gazës dhe e kaloi natën me të afërmit në një tendë pranë Rafah përpara se të shkonte në qendrën e ndihmës në agim për të pritur midis turmave.

“Ata filluan të shpërndanin ndihma, por papritmas dronët me kuadkopter hapën zjarr mbi njerëzit dhe tanket filluan të qëllonin me forcë. Disa njerëz u vranë pikërisht para meje”, tha 33-vjeçari për agjencinë e lajmeve AFP.

“Unë vrapova dhe mbijetova. Vdekja të ndjek për sa kohë që je në Gaza”, shtoi ai.

Abdullah Barbakh, 58 vjeç, përshkroi “kaosin, ulërimat dhe mbipopullimin” në vendngjarje.

“Ushtria hapi zjarr me dronë dhe tanke. Shpërtheu kaosi dhe zona ishte plot me viktima e të plagosur. Nuk e kuptoj pse i thërrasin njerëzit në qendrat e ndihmës dhe pastaj hapin zjarr mbi ta”, tha ai.

“Çfarë duhet të bëjmë?”, shkroi ai.

Dëshmi tronditëse e masakrës në qendrën amerikane të ndihmës në Rafah: Palestinezët deklarojnë se fillimisht u detyruan të prisnin gjithë natën deri në orën gjashtë të mëngjesit, pastaj u detyruan të hynin në korridorin e sigurisë. Kur u rreshtuan për të kaluar nëpër korridorin e sigurisë, papritmas ushtarët izraelitë filluan të qëllonin mbi ta nga të gjitha anët, duke i vrarë të gjithë me radhë. /tesheshi.com/

Shocking testimony from a Palestinian woman who was at the Rafah aid distribution point massacre. Israeli occupation forces opened fire on civilians at the Gaza Humiliation (Humanitarian) Foundation aid point in the al-Alam area of Rafah. “They told us to wait until 6 AM, then… https://t.co/B2Fndr92i2 pic.twitter.com/9XjpEGivZe

