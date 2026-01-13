Qendra e skijimit “Kodra e Diellit”: Pronarët e veturave të parkuara përgjatë rrugës në ski-qendrën t’i largojnë menjëherë automjetet e tyre

Qendra e skijimit “Kodra e Diellit” iu bënë thirrje të gjithë qytetarëve që t’i largojnë veturat të cilat i kanë parkuar në rrugën në drejtim të qendrës.

Në një njoftim të publikuar në rrjetet sociale, nga Qendra thonë se nëse qytetarët nuk i largojnë makinat, të njëjtat do të largohen nga shërbimet përkatëse.

“Njoftohen të gjithë pronarët e veturave të parkuara përgjatë rrugës në Ski qendrën “Kodra e Diellit” që t’i largojnë menjëherë automjetet e tyre.

“Meqenëse Ski Qendra, në bashkëpunim me Komunën e Tetovës, NP “Parkingu” Tetovë dhe Policinë, nga ora 20:00 do të realizojnë pastrimin e rrugës, veturat e parkuara në mënyrë të palejuar do të largohen (tërhiqen) nga rruga nga shërbimet përkatëse”.

“Ju lusim për mirëkuptim dhe bashkëpunim, me qëllim që të mundësohet pastrimi dhe qarkullimi normal i rrugës”, thonë nga Qendra.

