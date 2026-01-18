Qendra e qytetit Raka në Siri çlirohet në masë të madhe nga grupi terrorist i YPG/SDF
Në provincën lindore siriane Raka, qendra e qytetit është çliruar në masë të madhe nga terroristët e YPG/SDF-së pas një kryengritjeje të popullsisë dhe disa fiseve.
Pas kryengritjes kundër organizatës terroriste YPG/SDF, komplekset e grupit u sulmuan dhe shumë pika strategjike në gjithë kryeqytetin e provincës u vunë nën kontroll, sipas burimeve të Anadolut.
Ndërsa prania e YPG/SDF-së në qendrën e qytetit Raka është eliminuar kryesisht, pikat e kontrollit të sigurisë dhe ndërtesat publike kanë kaluar nën kontroll zyrtar.
Pas rivendosjes së kontrollit në qytet, ka nisur puna për riaktivizimin e strukturave lokale administrative.
Zëdhënësi i Ministrisë së Brendshme, Nour al-Din al-Baba, i tha kanalit sirian “Al-Ikhbariyye” se situata në Raka është shumë pozitive dhe se ushtria siriane ka kryer detyrat e saj në mënyrë efektive.
Al-Baba theksoi se popullsia lokale ka bashkëpunuar ngushtë me forcat qeveritare, mbështetje që ka lehtësuar ndjeshëm operacionet në terren.
Ai vuri në dukje se njësi të lidhura me Ministrinë e Brendshme janë dislokuar në gjithë qytetin nën udhëheqjen e komandës së sigurisë së brendshme të provincës, e cila ishte krijuar para konfliktit. Gjithashtu, janë dërguar ekipe përforcuese nga njësitë e sigurisë së brendshme të provincave të tjera.
Al-Baba e përshkroi atmosferën në rrethin Tabka si plot gëzim dhe entuziazëm dhe tha se përpjekjet e ministrisë janë përqendruar në mbrojtjen e pronës publike dhe private, garantimin e sigurisë së civilëve dhe lehtësimin e kthimit të personave të zhvendosur.
Ai shtoi se dislokimet në gjithë qytetin pritet të përfundojnë brenda disa orësh dhe se së shpejti do të hapen stacione të reja policore dhe qendra sigurie.
Para zhvillimeve në Raka, një kryengritje e ngjashme në provincën lindore siriane Deir ez-Zor kishte rezultuar në çlirimin e zonave që ishin nën kontrollin e YPG/SDF-së, përfshirë fushën e naftës Omar dhe fushën e gazit natyror Kuniko.