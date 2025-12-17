“Që nga fillimi i motit në ftohtë në Gaza kanë humbur jetën 17 persona nga i ftohti”
Zëdhënësi i Drejtorisë së Mbrojtjes Civile të Gazës, Mahmoud Basal, njoftoi se 17 palestinezë kanë vdekur nga të ftohtit në Gaza që nga fillimi i motit të ftohtë dhe stuhive, transmeton Anadolu.
Deklaratat e Basal u ndanë në llogarinë Telegram të Drejtorisë së Mbrojtjes Civile të Rripit të Gazës.
Basal theksoi se më shumë se 17 ndërtesa janë shembur plotësisht në Gaza që kur u bënë efektive reshjet e dendura dhe stuhitë të sjella nga moti i ftohtë.
Ai theksoi se gjatë së njëjtës periudhë në Gaza janë shembur pjesërisht më shumë se 90 ndërtesa, ndërsa shtoi se “Kjo kërcënon drejtpërdrejt jetën e mijëra njerëzve”.
Basal raportoi gjithashtu se afërsisht 90 për qind e strehimoreve ku janë strehuar palestinezët e zhvendosur në Gaza, janë përmbytur për shkak të shiut të madh dhe përmbytjeve.
Ai vuri në dukje se tendat e palestinezëve të zhvendosur në shumë zona të Gazës janë dëmtuar nga përmbytjet. “Mijëra familje palestineze kanë humbur strehimet e tyre të përkohshme, rrobat, shtretërit dhe batanijet e tyre janë dëmtuar, duke rritur më tej vuajtjet e tyre”, tha Basal.
Basal vuri në dukje se që kur stuhitë goditën Gazën, mbrojtja civile ka marrë më shumë se 5.000 thirrje për ndihmë.
Zëdhënësi i Mbrojtjes Civile u shpreh se “17 palestinezë, përfshirë 4 fëmijë, kanë vdekur në Gaza për shkak të motit të ftohtë. Ka pasur humbjet jete edhe për shkak të shembjeve të ndërtesave”.
Basal përsëriti thirrjen drejtuar komunitetit ndërkombëtar dhe të gjithë botës për të vepruar menjëherë për të ofruar ndihmë dhe nevoja urgjente humanitare për palestinezët.
Duke theksuar se tendat në Gaza janë joefektive për strehim, Basal deklaroi se “Ne kërkojmë sigurimin e strehimit të sigurt që mbron dinjitetin njerëzor dhe siguron sigurinë e jetës, si dhe fillimin e menjëhershëm dhe të shpejtë të procesit të rindërtimit”.
Pavarësisht armëpushimit, Izraeli nuk lejon hyrjen e tendave dhe materialeve të strehimit, ndërsa qindra mijëra njerëz që jetojnë në tenda të rrënuara dhe të improvizuara në Rripin e Gazës, aktualisht po përjetojnë një valë të ftohtë dhe stuhi.
Autoritetet në Gaza po kërkojnë urgjentisht dërgimin e shtëpive kontejnerë dhe pajisjeve të nevojshme të rënda në rajon.
Ofensiva izraelite, e cila filloi më 8 tetor 2023 dhe zgjati dy vjet, shkaktoi në vdekjen e mbi 70.000 palestinezëve, plagosjen e mbi 171.000 personave si dhe shkatërrimin e gjerë që ka rrënuar Gazën.
Me 90 për qind të infrastrukturës civile të shkatërruar dhe afërsisht 70 milionë tonë rrënoja të grumbulluara, në Rripin e Gazës vlerësohet se mijëra trupa ndodhen nën rrënoja.