Putini zotohet se nuk do të ketë më luftëra nëse Perëndimi e trajton Rusinë me respekt
Presidenti i Rusisë, Vladimir Putin, ka thënë se nuk do të ketë më luftëra pas Ukrainës nëse Rusia trajtohet me respekt – dhe pretendimet se Moska po planifikon të sulmojë vendet evropiane janë “të pakuptimta”.
Në një ngjarje maratonë të transmetuar në televizion që zgjati pothuajse katër orë e gjysmë, ai u pyet nga Steve Rosenberg i BBC-së nëse do të kishte “operacione të reja ushtarake speciale” – termi i Putinit për luftën në shkallë të plotë.
«Nuk do të ketë asnjë operacion nëse na trajtoni me respekt, nëse respektoni interesat tona ashtu siç ne jemi përpjekur gjithmonë të respektojmë tuajat», pohoi ai.
Vërejtjet e tij ishin në përputhje me një koment të kohëve të fundit, në të cilin ai tha se Rusia nuk po planifikonte të shkonte në luftë, por ishte gati “tani” nëse Evropa donte.
Ai shtoi gjithashtu kushtin, “nëse nuk na mashtroni siç na mashtruat me zgjerimin e NATO-s drejt lindjes”.
Ai e ka akuzuar prej kohësh NATO-n se ka hequr dorë nga një premtim i supozuar perëndimor i vitit 1990 para rënies së Bashkimit Sovjetik. Ky premtim u mohua vite më pas nga ish-lideri sovjetik Mikhail Gorbachev.
Maratona “Linjë Direkte” kombinoi pyetje nga publiku i gjerë dhe gazetarë nga e gjithë Rusia në një sallë në Moskë, me Putinin të ulur nën një hartë gjigante të Rusisë që përfshinte zonat e pushtuara të Ukrainës, përfshirë Krimenë.
Televizioni shtetëror rus pretendoi se ishin paraqitur më shumë se tre milionë pyetje.