Putini shprehet në mbështetje të Iranit: Rusia qëndron pranë si partnere besnike
MARKETING
Presidenti rus Vladimir Putin i uroi udhëheqësit iranianë për Novruzin dhe tha se Moska mbetet një mik besnik dhe partner i besueshëm për Teheranin, tha Kremlini të shtunën.
MARKETING
Megjithatë, shkalla e mbështetjes së Moskës për Iranin është në diskutim. Disa burime iraniane kanë thënë se kanë pasur pak ndihmë të vërtetë nga Moska në krizën më të madhe për Iranin që nga rrëzimi i Shahut të mbështetur nga SHBA-të në revolucionin e vitit 1979.
Putin u dërgoi urime udhëheqësit suprem të Iranit, Ajatollah Mojtaba Khamenei, dhe presidentit iranian Masoud Pezeshkian për vitin e ri iranian, tha Kremlini.
“Vladimir Putin i uroi popullit iranian që t’i kapërcejë sprovat e ashpra me dinjitet dhe theksoi se në këtë kohë të vështirë Moska mbetet një mik besnik dhe partner i besueshëm i Teheranit”, tha Kremlini.
Rusia thotë se sulmet e SHBA-së dhe Izraelit ndaj Iranit e kanë zhytur të gjithë Lindjen e Mesme në humnerë dhe kanë shkaktuar një krizë të madhe globale energjetike, ndërsa Putin e dënoi vrasjen e Udhëheqësit Suprem Iranian si një vrasje “cinike”.
Politico raportoi, hap një skedë të rese Moska i propozoi Uashingtonit një shkëmbim shpërblimi: Kremlini do të ndalonte së ndari informacionet me Iranin nëse Uashingtoni do të ndalonte furnizimin e Ukrainës me informacione rreth Rusisë, por Shtetet e Bashkuara e hodhën poshtë këtë ide. Kremlini e ka hedhur poshtë raportin si të rremë.
Rusia u privua nga një aleat kur Shtetet e Bashkuara rrëzuan nga pushteti udhëheqësin venezuelian Nicolas Maduro, megjithëse Moska ka përfituar nga çmimet e larta të naftës të shkaktuara nga sulmet e SHBA-së dhe Izraelit ndaj Iranit, një partner strategjik.
Partneriteti strategjik i publikuar nuk përmban një klauzolë mbrojtjeje të ndërsjellë, dhe Rusia ka thënë vazhdimisht se nuk dëshiron që Irani të zhvillojë një bombë atomike, një hap që Moska ka frikë se do të shkaktonte një garë armësh bërthamore në të gjithë Lindjen e Mesme.