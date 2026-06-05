Putini refuzon propozimin e Zelenskyt për një takim

Putini refuzon propozimin e Zelenskyt për një takim

Vladimir Putin ka reaguar në lidhje me letrën e Volodymyr Zelenskyt.

Udhëheqësi rus tha se i ishte treguar letra dje, por “nuk pati mundësi ta shihte në detaje”.

Duke folur në Forumin Ekonomik të Shën Petersburgut, ai njoftoi se iu tregua letra dje, por nuk pati mundësinë ta shqyrtonte atë në detaje.

Këtë mëngjes ai mësohet se i hodhi një vështrim letrës.

Putin përmendi gjithashtu se një biznesmen rus u takua me Zelenskyn në Kiev dhe shtoi se nuk ka refuzuar kurrë të takohet me presidentin ukrainas, por nuk e sheh qëllimin e takimit vetëm për hir të takimit.

“Ajo që na duhen janë marrëveshje dhe rregullime, jo për gjashtë muaj apo një vit, por për një periudhë afatgjatë”, shtoi ai.

“Por së pari duhet të arrijmë në një zgjidhje dhe ky është thelbi i çështjes”, deklaroi Putin.

I pyetur nëse do të takohej me Zelenskyn, ai tha: “Deri tani nuk shoh asnjë kuptim”.

Ai i është referuar Zelenskyt jo me emër, por si “autori i kësaj letre”.

MARKETING

Të ngjajshme

Kryediplomati turk thekson tragjedinë e muslimanëve Rohingya gjatë vizitës në Bangladesh

Kryediplomati turk thekson tragjedinë e muslimanëve Rohingya gjatë vizitës në Bangladesh

Kryeministri britanik: Rusia mund të sulmojë një vend të NATO-s brenda katër viteve

Kryeministri britanik: Rusia mund të sulmojë një vend të NATO-s brenda katër viteve

Komisioni Evropian sinjalizon masa më të ashpra për vizat ndaj shtetasve rusë

Komisioni Evropian sinjalizon masa më të ashpra për vizat ndaj shtetasve rusë

Salam: Lufta në jug të Libanit nuk është lufta jonë, populli po paguan çmimin

Salam: Lufta në jug të Libanit nuk është lufta jonë, populli po paguan çmimin

Franca hap hetim për torturë dhe krime lufte lidhur me trajtimin e aktivistëve të flotiljes për Gazën

Franca hap hetim për torturë dhe krime lufte lidhur me trajtimin e aktivistëve të flotiljes për Gazën

Kasami: 100 euro për çdo nxënës që regjistrohet në klasën e parë në Tetovë

Kasami: 100 euro për çdo nxënës që regjistrohet në klasën e parë në Tetovë