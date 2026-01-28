Putini përgëzon homologun sirian për progresin në rivendosjen e integritetit territorial
Presidenti rus, Vlladimir Putin, ka përgëzuar homologun e tij sirian, Ahmed al-Sharaa, për progresin e bërë në rivendosjen e integritetit territorial të Sirisë.
Duke hapur një takim në Moskë me Al-Sharaa-n, i cili po qëndron në vizitën e tij të dytë në Rusi brenda katër muajsh, Putini shprehu mbështetjen e tij për presidentin sirian.
“Ne kemi monitoruar nga afër përpjekjet tuaja për ta rivendosur integritetin territorial të Sirisë dhe dua t’ju përgëzoj për faktin se ky proces po fiton vrull. Ne gjithmonë kemi qëndruar për rivendosjen e integritetit territorial të Sirisë dhe ne mbështesim përpjekjet tuaja në këtë drejtim”, tha Putini.
Ai theksoi se falë përpjekjeve të të dy qeverive, bashkëpunimi ekonomik “u zhvendos nga pika e vdekur” dhe kohëve të fundit u rrit me rreth 4 për qind. “Kjo mund të mos jetë aq ambicioze sa do të donim, por është e dukshme. Dhe ne duhet të bëjmë gjithçka për ta ruajtur këtë trend të mirë”, shtoi ai.
Më herët gjatë ditës, zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov, në një konferencë për media në Moskë tha se Putini dhe Al-Sharaa do të diskutojnë çështjet që lidhen me praninë e forcave të armatosura ruse në Siri.
Lidhur me raportet se autoritetet siriane kanë kërkuar tërheqjen e Rusisë nga një aeroport në Qamishli, Putini tha se vetëm Ministria e Mbrojtjes mund të trajtojë çështje të tilla.
“Sa i përket vendosjes së forcave tona të armatosura në territorin e Republikës Arabe Siriane, kjo është prerogativë e Ministrisë së Mbrojtjes. Ne rekomandojmë t’i kontaktoni ata”, tha ai.
Vizita e sotme e presidentit sirian në Moskë është e dyta pas një udhëtimi të ngjashëm në tetor të vitit 2025.