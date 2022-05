Putini në Ukrainë, shkompleksim për shqiptarët mbi përplasjet e qytetërimit!

Derisa Huntigtoni kishte një teori mbi gabimet e Perëndimit me Rusinë në luftën e Kosovës, Kosova nuk e kishte një analizë ose studim të mirëfilltë se si erdhi deri te kjo luftë dhe si duhet t’i qaset Kosova aleatëve të saj.

Shkruan: Agim POPOCI, Mitrovicë

“Gabimi më i madh i Perëndimit në Kosovë ishte mospërfshirja e Rusisë!” Kështu u shpreh në vitin 2002, në një intervistë për “Bund”, krijuesi i teorisë dhe autori i librit të famshëm “The Clash of Civilizations“ “Përplasja e qytetërimeve), Samuel P. Huntington, duke shtuar se NATO-ja është dashur të përpiqet që, bashkë me rusët, të krijojë një politikë të përbashkët kundër Millosheviqit. E meqë Aleanca Veriatlantike nuk e ka bërë këtë, deri diku me të drejtë, rusët janë zemëruar me Perëndimin dhe dërguan brigadat e tyre në Kosovë.

Meqë doli nga goja e njeriut hipoteza e të cilit ishte në jetë, se lufta në të ardhmen nuk do të bëhet ndërmjet shteteve, por ndërmjet kulturave dhe se ekstremizmi islamik do të jetë kërcënimi kryesor në botë, ai i kompleksoi të gjitha ata që kritikoheshin nga Perëndimi dhe kishin mbi supe vlerat islame, edhe pse ishin të shenjta!

Në mungesë të qasjes serioze ndaj kësaj dukurie, kur në Afganistan po zhvillohej pikërisht një luftë sipas parametrave të Huntigtonit, edhe shqiptarët iu nënshtruan arsyetimit për çdo dështim se “nuk na do Perëndimi”, duke iu referuar teorisë së “përplasjes së qytetërimeve”.

Parlamenti Europian, me eurodeputetë nga fshatrat më të çuditshme të Europës, e përforcoi këtë ide kur Turqia me MSA-në e saj u konsiderua si fundi i botës ashtu si dhe integrimi në BE.

Duke e ngatërruar përplasjen në mes të dy perandorive me atë të qytetërimeve, shqiptarët në Ballkan filluan në masë të madhe t’i arsyetojnë “bllokimet” e veta në proceset euro-atlantike për shkak të përkatësisë fetare, që Perëndimi nuk e do.

Rasti i Maqedonisë së Veriut me Greqinë i dha një goditje të fortë teorisë së Huntigtonit, ndërsa në Ukrainë e rrëzoi përtokë, jo vetëm duke ua bërë të qartë shqiptarëve se si bëhet lufta, por edhe pse u rishfaq “The Clash of Civilizations“, paralajmërim ky që duhet ndryshuar qasjen “e qytetërimit” jo vetëm me Perëndimin, por edhe me veten.

Lufta që nuk u analizua

Derisa Huntigtoni kishte një teori mbi gabimet e Perëndimit me Rusinë në luftën e Kosovës, Kosova nuk e kishte një analizë ose studim të mirëfilltë se si erdhi deri te kjo luftë dhe si duhet t’i qaset Kosova aleatëve të saj.

Çlirimtarët u morën me çifteli, studiuesit e rinj shqiptarë u morën me përmbajtjen e këtyre folkloreve, ndërsa u mjaftuan me arsyetimin se gjenocidi i Millosheviqit ishte arsyeja kryesore e kësaj ndërhyrje humanitare.

Shkëndija që rindezi Huntigton, duke mohuar edhe gjenocidin, nuk u përfill nga shqiptarët që u mjaftuan mbi “urrejtjen që ka Perëndimi ndaj islamit” dhe konfirmimin se ajo që po ndodhte në Afganistan ishte shkruar e zeza mbi të bardhë në “The Clash of Civilizations“dhe ishte refren i dëgjuar shumë shpesh në Parlamentin Europian dhe në disa nga parlamentet kombëtare të shteteve anëtare të BE-së mbi rrezikun e Turqisë në familjen europiane.

Po, ulur në odë, duke pirë çaj dhe duke parë në televizion aksionet e ushtrisë me aleatët e saj duke ndjekur Bin Ladenin nëpër shpellat e Tora Borës, mund të sjellë ndjenja të përziera nëpër zorrët nga ku vërdalloset çaji, madje të nxitë edhe zemërim mysliman, për çfarë shkruante Bernard Lewis-i në shtatorin e vitit 1990-të në “The Atlantic Monthy” mbi “Rrënjët e zemërimit të myslimanëve” para se Huntingtoni ta shprehte idenë e tij për herë të parë në artikullin e tij në “Foreign affairs” në vitin 1993, por pamjen e ke krejtësisht ndryshe kur e hap dritaren dhe i dëgjon krismat në Preshevë ose edhe në Haraçinë!

Në mungesë të analizës së mirëfilltë të luftës së Kosovës, shqiptarët ishin konfuzë për zhvillimet në luftën e Luginës së Preshevës dhe në Maqedoni, ndonëse kishte ca pika loti të përplasjes së qytetërimeve që i ngatërronte Huntigtoni në librin e tij.

Ndonëse në pamje të parë nuk ishte luftë në mes të shteteve, por qytetërimeve, si Huntigtoni në vitin 1993, ashtu dhe Basil Mathews-i në vitin 1926 ose Alber Kamy në vitin 1946, nuk kishin të bënin me shqiptarët, aq më shumë me islamin e tyre dhe kjo analizë, nëse asgjë tjetër, nuk do t’i kompleksonte ata në zhvillimet e tyre euroatlantike.

Por, ja që mungoi analiza, ja që shqiptarët u kompleksuan me përplasjen e qytetërimeve, nuk kuptuan asgjë nga lufta në Siri dhe u desh të futet Putini në Ukrainë për ta kuptuar se pas Luftës së Ftohtë, lufta do të bëhet ndërmjet shteteve dhe jo vetëm ndërmjet kulturave dhe se ekstremizmi islamik nuk është kërcënimi kryesor në botë, pavarësisht se e thotë njeriu që i ka shërbyer Presidentit Carter dhe na vulos në “The Clash of Civilizations“!

Lufta në Ukrainë, gishti kokës në Kosovë

Kur ngecën integrimet europiane fillimisht në Shqipëri e më vonë edhe në Kosovë, askush nuk ia vuri gishtin kokës për të gjetur arsyet e vërteta, por u mjaftuan duke iu referuar Huntigtonit me përplasjen e qytetërimeve. Por, ja që as këtë përplasje të Huntigonit shqiptarët nuk e studiuan, ndonëse kanë dy akademi të shkencave, në Tiranë dhe në Prishtinë!

Ndryshe, do ta kishin kuptuar se sikur të vlente kjo përplasje e civilizimeve, sipas ndarjes që i bënte Huntigtoni, dhe Ukraina vërtet do të ishte “shtet i ndarë” me pjesë që i takojnë civilizimeve të ndryshme, ku njëra është do të ishte me Perëndimin dhe tjetra me botën ortodokse, në Kosovë, e më pas edhe në Maqedoni të Veriut, ndër pjesëtarë të UÇK-së do të kishim edhe ukrainas properëndimorë. Por, jo, si në Kosovë, ashtu dhe Maqedoni të Veriut, madje te kjo e fundit edhe hapur në nivel shtetëror, u inkuadrua bota ortodokse dhe Ukraina doli hapur me ushtarët e saj dhe pajisje ushtarake në Maqedoni, në luftë të hapur kundër Perëndimit që i mbështeste shqiptarët!

Megjithatë, shqiptarët tashmë ishin të kompleksuar si myslimanë. Huntigtoni e kishte bërë punën e vet dhe ishte i kotë angazhimi amerikan që i bënte vijat ndarëse mbi ose nën Haraçinë, me autobusë ose autoblinda. Ky kompleksim, që në masë të madhe jo vetëm që i pengoi në studimin e këtyre luftërave dhe proceset integruese, por edhe e dëmtoi botën shqiptare, duke e kanalizuar mbi baza fetare, i hapi një shteg klasës së dështuar politike që ta përdor si kartë për mosarritjet e qëllimeve kombëtare shqiptare.

Shqiptarët u bindën nga kjo klasë e dështuar politike se BE-ja nuk i liberalizon vizat në Kosovë, sepse janë myslimanë, duke vënë paralele me Turqinë e duke harruar se kemi të bëjmë me një perandori, madje asgjë nuk bëri që të ndryshojnë mendim edhe pas luftërave në Afganistan, Irak e Siri, kur në Gjermani çdo i katërti qytetar rezident nuk është gjerman!

Dhe, kur themi Gjermani, kemi thënë BE!

Në këto rrethana vjen dhe futet dhe Putini në Ukrainë, jo me qëllimin për t’i treguar Huntigtonit dhe shqiptarëve që e besuan se nuk ka Ukrainë perëndimore dhe ortodokse dhe të gjithë atyre ëndërrimtarëve se lufta bëhet për ekonomi, por me kalimin e ditëve të luftës u qartësua se çështja e sigurisë dhe rreziku i Rusisë nga NATO-ja ishin dokrra! Pra, ja që edhe pas Luftës së Ftohtë, lufta po bëhet ndërmjet shteteve dhe jo midis kulturave dhe ekstremizmi islamik nuk është kërcënimi kryesor as për Putinin dhe as për botën.

Kur u nis Putini drejt Kievit, ai e kishte parasysh sheshin “Majdan” për të cilin kishte luftuar Perandoria Osmane dhe ajo e Austro-Hungarisë dhe nuk ishte nisur në një konflikt me tensione kulturore. Sikur të ishte rrezik NATO, Putini do t’i kthente asqerët e tij nga Moska në momentin kur presidenti i Ukrainës, Zelensky, hoqi dorë nga anëtarësimi në NATO! Sikur të vlente përplasja e qytetërimeve, Perëndimi do ta ndihmonte Ukrainën, por nuk do të bënte nga ana tjetër biznes me Rusinë e Putinit, duke u arsyetuar me vartësinë energjetike! Dhe sikur të vlente pjesa e botës ortodokse në Ukrainë, Putini do ta kishte minimumin e respektit që të mos i bëjë shkrumb e hi edhe zonat e banuara me prorusë, prej të cilave u zhvendosen mbi 1 milion njerëz po nga sulmet ruse!

Sot, kur Kosova është me dy milionë banorë dhe çdo ditë po shpopullohet, realiteti në Ukrainë duhet t’i shërbejë që të shkompleksohet mbi përkatësinë fetare të atyre që anëtarësohen në BE dhe NATO. Nafta dhe gazi rus nuk kanë përkatësi fetare dhe janë ato që iu deshën dhe i duhen Perëndimit, për të cilat shqiptarët panë dhe luftëra në Lindjen e Mesme dhe, së fundi, në Ukrainë! Po, shqiptarët kanë diçka më shumë se Serbia ndaj së cilës janë kompleksuar me krishterimin?!

Po, dhe kjo është dhuratë e Zotit që shqiptarëve që jetojnë në Ballkan u garanton, përveçse mirëqenie edhe siguri, edhe mbi 400 kilometra vijë bregdetare. Dhe, pavarësisht sa mundohet ta hapë Vuçiqi, përmes Ramës, Ballkanin, Shqipëria mbetet e shqiptarëve! E shqiptarët duhet të kthehen nga Brukseli jo se aty është civilizimi, por se aty është e ardhmja e tyre.

Putini në Ukrainë e kristalizoi fatin e Kosovës në NATO dhe BE, pa ëndrra dhe teori, duke mos harruar se si në Bashkimin Europian, ashtu dhe Aleancën Veriatlantike, ka dhe do të ketë përplasje qytetërimesh edhe pse janë brenda familjes së njëjtë ushtarako-politike, ka dhe do të ketë si Samuelë, ashtu dhe Huntingtonë, me teoritë e tyre mbi islamin dhe mbi qytetërimin!