Putini: Kriza në Lindjen e Mesme mund të paralizojë ekonominë globale ashtu siç bëri COVID-19
Presidenti rus Vladimir Putin shprehu sot shqetësim në lidhje me ndikimin ekonomik të luftës SHBA-Izrael ndaj Iranit, duke e krahasuar konfliktin në Lindjen e Mesme me pandeminë e COVID-19, e cila ngadalësoi zhvillimin global, transmeton Anadolu.
Duke folur në seancën plenare të kongresit të Unionit Rus të Industrialistëve dhe Sipërmarrësve në Moskë, ai tha se konflikti në Lindjen e Mesme po shkakton dëme të konsiderueshme në zinxhirët ndërkombëtarë të prodhimit dhe logjistikës.
“Industri të tëra që lidhen me nxjerrjen dhe përpunimin e hidrokarbureve, metaleve, prodhimin e plehrave dhe shumë mallrave të tjera janë sulmuar”, deklaroi ai.
“Tashmë ka vlerësime që i krahasojnë ato me pandeminë e koronavirusit. Dhe, siç kujtoj, pandemia ngadalësoi ndjeshëm zhvillimin e të gjitha rajoneve dhe kontinenteve, pa përjashtim”, theksoi ai.
Putin paralajmëroi qeverinë ruse dhe kompanitë e naftës dhe gazit kundër përpjekjeve për të shpërdoruar të ardhurat nga rritja e çmimeve të naftës.
“Tani që çmimet e eksporteve tona tradicionale po rriten dhe tregjet janë të paqëndrueshme, mund të ketë një tundim për të përfituar nga situata, për të marrë fitime të papritura dhe, siç thonë ata, t’i shpërdorojnë ato, t’i përdorin për dividentë, ose për sa i përket shtetit, të fryjnë shpenzimet buxhetore dhe shpenzimet buxhetore”, tha ai.
Putini paralajmëroi se tregjet e naftës mund të lëkunden në drejtim të kundërt dhe bëri thirrje për “konservatorizëm të moderuar” në shpenzime. Duke komentuar situatën në Rusi, presidenti rus tha se vendi, pavarësisht vështirësive dhe kufizimeve, po arrin të ruajë stabilitetin makroekonomik.
“Rusia, për t’u përballur me sfidat e kohës, duhet të jetë e fortë dhe e bashkuar, pasi situata në botë ka treguar pasojat e heqjes dorë nga sovraniteti”, tha ai.
“Pa sovranitet është e pamundur të mbrohen interesat themelore të dikujt. Dhe kjo vlen për të gjitha fushat, përfshirë zhvillimin e transportit, logjistikës dhe infrastrukturës financiare”, theksoi ai.