Putini është ‘me njërën këmbë në varr’ dhe ai mund të vritet për t’i dhënë fund luftës në Ukrainë, thotë një ish-shef i CIA-s

Vladimir Putin është ‘me njërën këmbë në varr’ – dhe ai mund të vritet për t’i dhënë fund luftës në Ukrainë, ka thënë një ish-shef i CIA-s.

Siç shkruan The Sun, James Olson, ish-shefi i kundërzbulimit të agjencisë së spiunazhit, tha se ai beson se “peshkaqenët tani po sillen rreth tij” në Rusi, përcjell Telegrafi.

Megjithatë, siç vlerëson ai, nëse Putini qëndron në pushtet, ai kurrë nuk do të heqë dorë nga lufta – dhe kështu mënyra për t’i dhënë fund asaj është që ai të vritet ose të rrëzohet nga pushteti.

Olson, i cili shërbeu për më shumë se 30 vjet në CIA dhe fitoi medalje për shërbimin e tij, shpjegoi se gjërat nuk duken mirë për Putinin – me miqtë e tij oligarkë, ushtrinë e tij, apo edhe njerëzit e tij të vendosur kundër tij, shkruan më tej The Sun, përcjell Telegrafi.

Putin ka humbur më shumë se 170,000 ushtarë, sipas Ukrainës, që nga fillimi i konfliktit, ndërsa makineria e tij e luftës vazhdon të ecë përpara me një ritëm të ngadaltë.

Kështu, tirani tani me sa duket e ka të ardhmen e lidhur me suksesin ose dështimin e tij në Ukrainë.

“Nëse Putini qëndron në pushtet, do të ketë një luftë të gjatë, sepse ai nuk do të dorëzohet – por nuk mendoj se Putini do të qëndrojë në pushtet. Besoj se ai do të largohet nga pushteti”.

“Unë besoj se ekziston një rrymë e fortë e kundërshtimit ndaj Putinit në ushtri, në shërbimet e inteligjencës, në mesin e oligarkëve”.

Dhe për Olson, duket se gjërat nuk do të përfundojnë mirë për të.

Ish-njeri i CIA-s shpjegoi se Putini “ka llogaritur gabim” – duke mbivlerësuar fuqinë e ushtrisë dhe efektivitetin e udhëheqjes së tyre.

Ndërkohë, sipas shkrimit në fjalë, Putini dihet se jeton në frikën e një kryengritjeje ose grushti të brendshëm – dhe dyshohet se është i fiksuar me rrëzimin dhe vrasjen e mëvonshme të diktatorit libian Muammar Gaddafi.

Olson vazhdoi: “Putini po shkatërron Rusinë. Besoj se ka disa rusë të mirë, disa rusë patriotë që do të vendosin se çfarë është mjaft është mjaft”.

“Unë mendoj se Putini do ‘të nxirret jashtë’. Nuk do ta përjashtoja vrasjen”, ka thënë më tej ai.

“Dhe ky do të ishte fundi i luftës. Sepse populli rus po vuan dhe ata po humbasin njerëz. Putini po e gjakos Rusinë dhe ai nuk mund ta bëjë këtë përgjithmonë”.

Por për sa kohë që Putini qëndron në pushtet, ekziston një “rrezik ekstrem” që lufta mund të zgjerohet përtej Ukrainës, paralajmëroi Olson.

“Ne e dimë se ambiciet rajonale të Putinit ishin të konsolidonte kontrollin e tij mbi Ukrainën Lindore, duke përfshirë edhe marrjen e Moldavisë, e cila është një objektiv”.

Olson shtoi: “Bota duhet të jetë e vetëdijshme se Moldavia është në rrezik të madh”.