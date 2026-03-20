Putin uron myslimanët për Fitër Bajramin, vlerëson rolin e tyre në shoqëri

MARKETING

Presidenti rus, Vladimir Putin, përshëndeti të premten myslimanët në mbarë botën për Fitër Bajramin, i cili shënon fundin e muajit të shenjtë të Ramazanit, transmeton Anadolu.

MARKETING

Sample Image

Në një deklaratë të publikuar në faqen e internetit të Kremlinit, Putin theksoi se për shekuj me radhë, kjo festë ka mishëruar përpjekjen e besimtarëve drejt përsosmërisë morale, mëshirës dhe dhembshurisë, duke i kthyer ata drejt vlerave të qëndrueshme të Islamit.

“Do të doja të theksoja se myslimanët rusë i respektojnë thellësisht traditat historike dhe shpirtërore të paraardhësve të tyre dhe e festojnë gjerësisht këtë festë brenda komuniteteve dhe rretheve familjare të tyre. Është bërë një traditë e mirë të mbahen ngjarje bamirësie, kulturore, arsimore dhe për fëmijë në shkallë të gjerë gjatë gjithë muajit të shenjtë”, tha ai.

Presidenti rus gjithashtu vlerësoi organizatat myslimane për kontributin e tyre konstruktiv në forcimin e institucionit të familjes dhe edukimin e të rinjve, lehtësimin e dialogut konstruktiv me strukturat shtetërore dhe publike dhe promovimin e iniciativave arsimore dhe humanitare.

“Dhe, sigurisht, fjalë të veçanta mirënjohjeje shkojnë për ithtarët e Islamit të cilët, krah për krah me shokët e tyre të armëve, luftojnë për lirinë dhe pavarësinë e atdheut dhe ofrojnë mbështetje për familjet dhe të dashurit e heronjve tanë”, tha ai.

MARKETING

Të ngjajshme

Miratohet monedha prej ari me imazhin e Trump, shpërthejnë kritikat në SHBA

Miratohet monedha prej ari me imazhin e Trump, shpërthejnë kritikat në SHBA

Liderët e BE-së kritikojnë kryeministrin hungarez për bllokimin e kredisë prej 103 miliardë dollarësh për Ukrainën

Liderët e BE-së kritikojnë kryeministrin hungarez për bllokimin e kredisë prej 103 miliardë dollarësh për Ukrainën

Erdogan: Terrorizmi i Netanyahut vazhdon të kërcënojë paqen rajonale dhe globale

Erdogan: Terrorizmi i Netanyahut vazhdon të kërcënojë paqen rajonale dhe globale

Transporti publik në Shkup me orar të ndryshuar për fundjavën e festave

Transporti publik në Shkup me orar të ndryshuar për fundjavën e festave

Eliminimi i disa figurave kryesore të regjimit iranian, reagon lideri i ri suprem, Mojtaba Khamenei

Eliminimi i disa figurave kryesore të regjimit iranian, reagon lideri i ri suprem, Mojtaba Khamenei

Ushtria izraelite nis sulme që synojnë veriun e Iranit

Ushtria izraelite nis sulme që synojnë veriun e Iranit