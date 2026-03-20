Putin uron myslimanët për Fitër Bajramin, vlerëson rolin e tyre në shoqëri
Presidenti rus, Vladimir Putin, përshëndeti të premten myslimanët në mbarë botën për Fitër Bajramin, i cili shënon fundin e muajit të shenjtë të Ramazanit, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë të publikuar në faqen e internetit të Kremlinit, Putin theksoi se për shekuj me radhë, kjo festë ka mishëruar përpjekjen e besimtarëve drejt përsosmërisë morale, mëshirës dhe dhembshurisë, duke i kthyer ata drejt vlerave të qëndrueshme të Islamit.
“Do të doja të theksoja se myslimanët rusë i respektojnë thellësisht traditat historike dhe shpirtërore të paraardhësve të tyre dhe e festojnë gjerësisht këtë festë brenda komuniteteve dhe rretheve familjare të tyre. Është bërë një traditë e mirë të mbahen ngjarje bamirësie, kulturore, arsimore dhe për fëmijë në shkallë të gjerë gjatë gjithë muajit të shenjtë”, tha ai.
Presidenti rus gjithashtu vlerësoi organizatat myslimane për kontributin e tyre konstruktiv në forcimin e institucionit të familjes dhe edukimin e të rinjve, lehtësimin e dialogut konstruktiv me strukturat shtetërore dhe publike dhe promovimin e iniciativave arsimore dhe humanitare.
“Dhe, sigurisht, fjalë të veçanta mirënjohjeje shkojnë për ithtarët e Islamit të cilët, krah për krah me shokët e tyre të armëve, luftojnë për lirinë dhe pavarësinë e atdheut dhe ofrojnë mbështetje për familjet dhe të dashurit e heronjve tanë”, tha ai.