Putin: Ukraina ndryshoi qëndrimin e saj nga bisedimet e paqes në Stamboll

Presidenti rus, Vladimir Putin, ka deklaruar se Ukraina ka ndryshuar qëndrimin e saj nga bisedimet e paqes të muajit të kaluar në Stamboll, duke theksuar se bisedimet tani janë në një “rrugë qorre”, transmeton Anadolu Agency (AA).

“Ne arritëm në një nivel të caktuar marrëveshjesh në Stamboll, të cilat sugjeronin se garancitë e sigurisë për Ukrainën nuk do të përhapen në territorin e Krimesë, Sevastopolit dhe Donbasit. Ne vepruam për të krijuar kushte për vazhdimin e bisedimeve të paqes, por në vend të kësaj ne u përballëm me një provokim në Bucha dhe gjëja kryesore është se Ukraina devijoi nga qëndrimi i saj në Stamboll”, tha Putin në një konferencë për media pas një takimi në Vostochny Cosmodrome me homologun e tij bjellorus, Alexander Lukashenko.

Ai tha se Ukraina tani dëshiron të flasë për çështjet e Donbasit dhe Krimesë, veçmas nga çështjet e garancive të sigurisë.

I pyetur nëse “operacioni special ushtarak” i Rusisë në Ukrainë mund të përshpejtohet, Putin tha se mund të ndodhë, por theksoi se luftimet duhet të intensifikohen që do të thotë humbje më të mëdha njerëzore.

“Detyra jonë është të arrijmë të gjitha objektet e vendosura, duke minimizuar këto humbje. Dhe, ne do të veprojmë në mënyrë ritmike, të qartë, sipas planit që u propozua fillimisht nga Shtabi i Përgjithshëm”, tha Putin.