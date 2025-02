Putin: Trump së shpejti do të rivendosë rendin në Evropë

Vladimir Putin foli në stacionin televiziv “Russia 1” për kthimin e Donald Trump në Shtëpinë e Bardhë dhe sesi ky zhvillim do të ndikojë në Evropë. Presidenti rus vlerësoi se republikani ka aftësinë “të rivendosë shpejt rendin” tek elitat evropiane, të cilat deri vonë “po zbatonin të gjitha urdhrat e Bidenit”.

“Ju siguroj, Trump, me karakterin e tij, me këmbënguljen e tij, do të rivendosë rendin në Evropë shumë shpejt.” Dhe të gjithë, do ta shihni, do të qëndrojnë te këmbët e tij dhe do të tundin pak bishtin. “Gjithçka do të bjerë në vend”, tha Putin.

Elitat evropiane e pëlqyen më shumë Joe Biden dhe Donald Trump ka ide të ndryshme për atë që është e mirë dhe çfarë është e keqe, shtoi presidenti rus, duke shtuar se “Evropa me kënaqësi zbatoi çdo urdhër nga Uashingtoni në drejtimin e Biden”.

“Politikanët në Europë e luftuan Trumpin, ndërhynë në procesin zgjedhor në SHBA dhe pas fitores së tij u ngatërruan”, tha Putin në një pikë tjetër, duke theksuar se “udhëheqësit evropianë të së kaluarës patën guximin të luftonin për pikëpamjet e tyre. Njerëz të tillë, elitat evropiane që ndalojnë idetë alternative politike, përbëhen nga individë që janë politikisht ‘të vegjël’. Nga pikëpamja e interesave evropiane, kjo është një fatkeqësi.

Sa i përket ngjarjeve të Aushvicit dhe faktit që Rusia nuk ishte e ftuar në to, Putin tha se “kjo është, natyrisht, diçka kaq e çuditshme dhe e turpshme për ata që e bënë atë”.

