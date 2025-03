Putin thotë se pajtohen me propozimet e armëpushimit në Ukrainë nëse eliminojnë “shkaqet fillestare”

Presidenti rus Vladimir Putin tha sot se vendi i tij pajtohet me propozimet për t’i dhënë fund armiqësive në Ukrainë, raporton Anadolu.

“Ne pajtohemi me propozimet për të ndaluar armiqësitë”, tha Putin në një konferencë të përbashkët shtypi me homologun e tij bjellorus Alexander Lukashenko në Moskë.

Por Putin tha se një propozim armëpushimi do të pranohej nga pala ruse vetëm nëse do të “çonte në paqe afatgjatë dhe do të eliminonte shkaqet fillestare të kësaj krize”.

Moska mbështet idenë për t’i dhënë fund luftës Rusi-Ukrainë përmes “mjeteve paqësore”, shtoi ai.

Për situatën në rajonin kufitar rus të Kurskut, ku Ukraina nisi një inkursion gushtin e kaluar, Putin tha se tani është nën kontrollin e ushtrisë ruse, duke pretenduar se forcat ukrainase të vendosura në rajon janë “plotësisht të izoluara”.

Duke thënë se ideja e një armëpushimi në Ukrainë është “korrekte”, Putin shtoi se ka çështje që ata duhet të diskutohen.

Ai falënderoi gjithashtu presidentin e SHBA-së, Donald Trump, që “i ka kushtuar kaq shumë vëmendje” çështjes së gjetjes së një zgjidhjeje për konfliktin në Ukrainë.

