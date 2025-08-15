Putin thotë se ka arritur një marrëveshje me Trumpin: Shpresoj që Kievi të mos e prishë
Putin deklaron se ka arritur një marrëveshje me Trumpin dhe shpreson që udhëheqësit në Kiev “të mos prishin” procesin për të sjellë fundin e luftës. Ai nuk jep asnjë detaj mbi përmbajtjen e marrëveshjes.
Ai gjithashtu përsërit kërkesën e tij të shpeshtë që duhet të adresohen shkaqet themelore të konfliktit. Më parë, Putin ka sugjeruar se këto shkaqe përfshijnë qeverinë e zgjedhur të Ukrainës, për të cilën ai ka pretenduar se udhëhiqet nga nazistët.
Putin thekson se Trump ka pretenduar se lufta e përmasave të plota që filloi me pushtimin e plotë rus në 2022 nuk do të kishte ndodhur po të ishte Trump president i SHBA-së. Putin thotë se pajtohet me këtë.