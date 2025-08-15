Putin thotë se ka arritur një marrëveshje me Trumpin: Shpresoj që Kievi të mos e prishë

Putin thotë se ka arritur një marrëveshje me Trumpin: Shpresoj që Kievi të mos e prishë

Putin deklaron se ka arritur një marrëveshje me Trumpin dhe shpreson që udhëheqësit në Kiev “të mos prishin” procesin për të sjellë fundin e luftës. Ai nuk jep asnjë detaj mbi përmbajtjen e marrëveshjes.
Ai gjithashtu përsërit kërkesën e tij të shpeshtë që duhet të adresohen shkaqet themelore të konfliktit. Më parë, Putin ka sugjeruar se këto shkaqe përfshijnë qeverinë e zgjedhur të Ukrainës, për të cilën ai ka pretenduar se udhëhiqet nga nazistët.

Putin thekson se Trump ka pretenduar se lufta e përmasave të plota që filloi me pushtimin e plotë rus në 2022 nuk do të kishte ndodhur po të ishte Trump president i SHBA-së. Putin thotë se pajtohet me këtë.

MARKETING

Të ngjajshme

“Herën tjetër në Moskë” – konferenca e Trumpit dhe Putinit mbyllet me një ftesë ‘surprizë’

“Herën tjetër në Moskë” – konferenca e Trumpit dhe Putinit mbyllet me një ftesë ‘surprizë’

“Ramë dakord për shumë pika”, Trump deklarohet pas takimit me Putinin

“Ramë dakord për shumë pika”, Trump deklarohet pas takimit me Putinin

CNN: Nëse ky samit shkon mirë, ja çfarë mund të ndodhë më pas

CNN: Nëse ky samit shkon mirë, ja çfarë mund të ndodhë më pas

Izraeli vazhdon shkatërrimin në kampet e refugjatëve në Bregun Perëndimor, zhvendos me forcë palestinezët

Izraeli vazhdon shkatërrimin në kampet e refugjatëve në Bregun Perëndimor, zhvendos me forcë palestinezët

Takimi Trump-Putin, vjen reagimi i parë nga Shtëpia e Bardhë: Historike!

Takimi Trump-Putin, vjen reagimi i parë nga Shtëpia e Bardhë: Historike!

Numri i të vdekurve nga stuhia në Kashmir rritet në 65, intensifikohet operacioni i shpëtimit për të zhdukurit

Numri i të vdekurve nga stuhia në Kashmir rritet në 65, intensifikohet operacioni i shpëtimit për të zhdukurit