Putin: Shqetësimet e Moskës nuk u morën parasysh në përgjigjen e SHBA-së lidhur me garancitë e sigurisë

Presidenti i Rusisë, Vladimir Putin, në një bisedë telefonike me homologun e tij francez Emmanuel Macron, ka thënë se shqetësimet kryesore të Rusisë në lidhje me garancitë e sigurisë nuk u morën parasysh në përgjigjen e SHBA-së ndaj propozimeve të Moskës këtë javë, raporton Anadolu Agency (AA).

Deklarata përfaqësonte një tjetër notë negative në përpjekjet e kësaj jave midis Moskës dhe Washington-it për të parandaluar atë që shumëkush frikohet se mund të përfundojë në një pushtim të Ukrainës pas grumbullimit të trupave ruse.

Putin tha se përgjigja e SHBA-së nuk përfshin përgjigje për shqetësimet kaq të rëndësishme të Rusisë, si ndalimi i zgjerimit të NATO-s, garancitë për mos-vendosjen e sistemeve të armëve sulmuese pranë kufijve të Rusisë, si dhe kthimin e potencialit ushtarak dhe infrastrukturës së aleancës në Evropë në pozicionet e vitit 1997, nga Akti Themelues për Marrëdhëniet Reciproke, Bashkëpunimin dhe Siguri ndërmjet Rusisë dhe NATO-s, i cili u injorua, thuhet në një deklaratë të Kremlinit.

Pyetja në lidhje me pandashmërinë e sigurisë, duke sugjeruar se askush nuk mund të forcojë sigurinë e tij në kurriz të të tjerëve, u injorua gjithashtu, thuhet gjithashtu në deklaratë.

“Vladimir Putin vuri në dukje se pala ruse do të studiojë me kujdes përgjigjet me shkrim të marra më 26 janar nga Shtetet e Bashkuara dhe NATO për projekt-marrëveshjet për garancitë e sigurisë, pas së cilës do të vendosë për veprimet e mëtejshme”, thuhet në deklaratë.

Në lidhje me situatën në Ukrainë, Putin theksoi domosdoshmërinë e zbatimit të Protokollit të Minskut të vitit 2014 nga autoritetet ukrainase “fillimisht, për të vendosur një dialog të drejtpërdrejtë me Donetsk dhe Luhansk dhe formalizimin ligjor të statusit special të Donbasit”, duke iu referuar zonave lindore ukrainase pjesërisht ose tërësisht të kontrolluara nga separatistët e mbështetur nga Rusia.

Putin dhe Macron, vendi i të cilit tani mban presidencën e rradhës të BE-së, shkëmbyen gjithashtu mendime për një takim të këshilltarëve presidencialë të Katërshes së Normandisë, Gjermania, Franca, Rusia dhe Ukraina, të cilët në Paris ranë dakord të vazhdojnë punën për këtë çështje në këtë format.

Putin dhe Macron diskutuan gjithashtu rivendosjen e marrëveshjes bërthamore të Iranit të vitit 2015, duke vënë në dukje ngjashmërinë e pozicioneve të tyre për këtë dhe të dy mbrojtën përpjekjet e mëtejshme ndërkombëtare për të ruajtur dhe zbatuar marrëveshjen.

Të dy presidentët diskutuan gjithashtu masat për të luftuar pandeminë e koronavirusit si dhe bashkëpunimin e mundshëm për energjinë atomike.

Në dhjetor, Rusia i paraqiti SHBA-së dhe NATO-s një propozim për garancitë e sigurisë në Evropë që merr parasysh interesat e vendit.

Më 26 janar, pas një sërë bisedimesh, SHBA dhe NATO ia dorëzuan përgjigjet e tyre me shkrim Ministrisë së Jashtme ruse.