Putin shpall armëpushim me Ukrainën për Pashkë më 11-12 prill
Kremlini ka bërë të ditur se presidenti rus, Vladimir Putin, ka njoftuar një armëpushim me Ukrainën për Pashkë, i cili hyn në fuqi nga ora 16:00 më 11 prill deri në fund të 12 prillit, transmeton Anadolu.
Kremlini tha se Rusia pret që pala ukrainase të ndjekë shembullin e saj.
“Me vendim të Komandantit të Përgjithshëm të Forcave të Armatosura të Federatës Ruse, Vladimir Putin, në lidhje me festën ortodokse të ardhshme të Pashkëve, shpallet armëpushim nga ora 16:00 më 11 prill deri në fund të ditës më 12 prill 2026”, thuhet në deklaratë.
Kremlini shton se ministri i Mbrojtjes, Andrey Belousov dhe shefi i Shtabit të Përgjithshëm, Valery Gerasimov, janë udhëzuar të ndalin operacionet luftarake në të gjitha frontet gjatë kësaj periudhe.
“Forcat duhet të jenë të përgatitura për të shtypur provokimet e mundshme nga armiku, si dhe çdo veprim agresiv nga ana e tij. Ne nisemi nga mirëkuptimi se pala ukrainase do të ndjekë shembullin e Federatës Ruse”, thuhet më tej.