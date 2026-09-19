Putin: Rusia nuk ka synime agresive ndaj Evropës, e gatshme të rivendosë marrëdhëniet
Presidenti rus, Vladimir Putin, ka deklaruar se Rusia nuk ka synime agresive ndaj Evropës dhe është e gatshme të rivendosë marrëdhëniet dhe të bashkëpunojë me fqinjët e saj evropianë, transmeton Anadolu.
Duke folur në një takim të Komisionit Ushtarako-Industrial, Putin akuzoi disa udhëheqës evropianë se po përgatiten për luftë me Rusinë dhe tha se ata po përdorin konfliktin në Ukrainë dhe kërcënimin e pretenduar rus për të justifikuar politikat e tyre.
“Dua të deklaroj edhe një herë, Rusia nuk ka synime agresive ndaj Evropës apo vendeve evropiane. Thjesht nuk ka absolutisht asnjë bazë për këtë. Ne jemi të gatshëm për bashkëpunim dhe për rivendosjen e marrëdhënieve me fqinjët tanë evropianë”, tha ai.
Ai gjithashtu kritikoi vendet evropiane për zhvillimin e stërvitjeve ushtarake në Detin Baltik, duke theksuar se ato përfshijnë përgatitje për sekuestrimin e anijeve civile.
“Ata flasin vazhdimisht për mbrojtjen e së drejtës ndërkombëtare dhe respektimin e normave të saj, megjithatë përgatiten të sekuestrojnë anije civile”, tha Putin.
Ai tha se Moska do të përgjigjet nëse është e nevojshme.
“Le të jetojmë në paqe, përndryshe edhe ne do të detyrohemi të përgjigjemi”, shtoi ai.
Putin gjithashtu paraqiti prioritetet e Programit të ri Shtetëror të Armatimit të Rusisë, duke theksuar se ai do të përqendrohet në modernizimin e forcave të armatosura dhe industrisë së mbrojtjes, në kushtet e atyre që ai i përshkroi si kërcënime globale në zhvillim.
Ai e cilësoi forcimin e triadës bërthamore të Rusisë si “prioritet absolut” të programit, duke thënë se ajo garanton sovranitetin dhe ndihmon në ruajtjen e ekuilibrit global të fuqisë.
Putin tha se 92 për qind e Forcave Raketore Strategjike të Rusisë janë të pajisura me armë moderne.
Ai renditi gjithashtu si prioritete kryesore forcimin e mbrojtjes ajrore, zgjerimin e sistemeve pa pilot dhe robotike, zhvillimin e armëve me goditje precize dhe kompletimin e konstelacionit orbital të satelitëve të Rusisë.
Sipas tij, rrjeti satelitor do të përmirësojë kapacitetet e zbulimit nga hapësira, navigimit, komunikimit dhe internetit me brez të gjerë, duke mundësuar njëkohësisht komandimin dhe kontrollin në kohë reale të trupave dhe armëve.