Putin: Rusia gati të furnizojë Evropën me energji nëse tregon interes
Presidenti rus, Vladimir Putin, tha se Rusia është gati të furnizojë Evropën me energji nëse vendet evropiane tregojnë interes, duke vënë në dukje se Moska po rrit furnizimet e naftës dhe gazit për ato që ai i përshkroi si “partnerë të besueshëm” në disa rajone, raporton Anadolu.
Duke folur në një ngjarje mbi çështjet e energjisë, Putin tha se Rusia do të vazhdojë të furnizojë me naftë dhe gaz vendet që mbajnë marrëdhënie ekonomike të qëndrueshme me Moskën.
“Rusia do të vazhdojë të furnizojë me naftë dhe gaz ato vende që vetë janë partnerë të besueshëm” tha ai.
Putin gjithashtu tregoi se Rusia mbetet e hapur për të punuar me vendet evropiane për furnizimet e energjisë, por theksoi se bashkëpunimi do të varet nga sinjalet nga kryeqytetet evropiane mbi gatishmërinë e tyre për të vepruar pa ndikime politike.
“Nëse kompanitë dhe blerësit evropianë papritmas vendosin të riorientojnë veten dhe të na sigurojnë një bashkëpunim afatgjatë dhe të qëndrueshëm, pa ndikime politike, atëherë ju lutem bëjeni. Ne kurrë nuk kemi refuzuar, dhe jemi gati të punojmë edhe me evropianët”, tha Putin, duke shtuar se Moska “ka nevojë për disa sinjale nga ana e tyre”.
Presidenti rus shtoi gjithashtu se çmimet globale të naftës janë rritur ndjeshëm në javët e fundit, duke u rritur mbi 30 për qind.
Ai paralajmëroi se prodhimi i naftës i lidhur me transportin përmes Ngushticës së Hormuzit mund të përballet me ndërprerje serioze, potencialisht duke u ndalur brenda muajit të ardhshëm nëse paqëndrueshmëria vazhdon në rajon.