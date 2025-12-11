Putin riafirmon mbështetjen e Rusisë për Venezuelën në një telefonatë me Maduron
Presidenti rus, Vladimir Putin, ka riafirmuar mbështetjen për Karakasin në një telefonatë me homologun e tij venezuelian, Nicolas Maduro, transmeton Anadolu.
Kremlini tha se Putin dhe Maduro shkëmbyen pikëpamje mbi çështjet që lidhen me zhvillimin e mëtejshëm të marrëdhënieve në përputhje me traktatin për partneritet strategjik dhe bashkëpunim që hyri në fuqi në nëntor.
“Putin shprehu solidaritet me popullin venezuelian dhe riafirmoi mbështetjen për politikat e qeverisë së Maduros që synojnë mbrojtjen e interesave dhe sovranitetit kombëtar mes presioneve të jashtme në rritje”, tha Kremlini.
Nga atje theksuan se angazhimi i ndërsjellë u rikonfirmua për të zbatuar vazhdimisht projekte të përbashkëta në fushat tregtare-ekonomike, energjetike, financiare, kulturore-humanitare dhe të tjera.