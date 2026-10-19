Putin propozon një takim trepalësh me Trump dhe Xi për të diskutuar mbi Ukrainën
Presidenti rus, Vladimir Putin, ka propozuar një takim trepalësh muajin e ardhshëm me Presidentin e SHBA-së, Donald Trump dhe Presidentin kinez, Xi Jinping, për të diskutuar mbi luftën në Ukrainë dhe për të kërkuar përfundimin e konfliktit me kushte të favorshme për Moskën, raportoi The Wall Street Journal, transmeton Anadolu.
Putin e ngriti propozimin gjatë një telefonate më 9 tetor me Trumpin, sipas një ish-oficeri të inteligjencës ruse të informuar për këtë çështje, tha gazeta.
Telefonata gjithashtu rezultoi në një marrëveshje që SHBA-ja të blejë karburant dizel rus dhe të lehtësojnë shitjen e tij në tregun global, tha raporti.
Zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov, konfirmoi se diskutimet janë duke u zhvilluar në lidhje me një takim të mundshëm.
“Ende nuk ka një kuptim të qartë në lidhje me vetë takimin ose agjendën e tij të mundshme, megjithëse të tre palët pranojnë mundësinë hipotetike të një takimi të tillë,” tha ai për Journal.
Një zyrtar i lartë amerikan tha se Trump nuk ka rënë dakord për samitin e propozuar, por mund të jetë i hapur për idenë, duke pasur parasysh dëshirën e tij për të përmbushur premtimin e tij të fushatës për t’i dhënë fund luftës.
Sipas personave të njohur me diskutimet, Kremlini ka propozuar mbajtjen e takimit trepalësh në prag të samitit të ardhshëm të Bashkëpunimit Ekonomik Azi-Paqësor (APEC), i planifikuar për 18-19 nëntor në Shenzhen të Kinës.
Zyrtarët rusë e ngritën propozimin me Pekinin përmes kanaleve diplomatike, dhe Kina tregoi se nuk do ta kundërshtojë idenë nëse Trump do të bjerë dakord, sipas personave të njohur me diskutimet e fundit midis Moskës dhe Pekinit.
Ish-oficeri i inteligjencës ruse tha se Putin kishte propozuar më parë mbajtjen e një samiti trepalësh me Trump dhe Xi në disa raste.
Trump kohët e fundit arriti një marrëveshje me Putinin për të blerë karburant rus dizel në një përpjekje për të ulur çmimet e karburantit, të cilat kanë ndikuar në ekonominë amerikane dhe kanë dëmtuar perspektivat republikane përpara zgjedhjeve të mesit të mandatit.
Të premten, Trump gjithashtu pezulloi zbatimin e sanksioneve kundër Rusisë sipas një projektligji dypartiak që ai nënshkroi muajin e kaluar.
Ish-oficeri i inteligjencës tha se Putin ka qëllime ambicioze, megjithëse potencialisht jorealiste, për formatin trepalësh, duke e parashikuar atë si një samit të dytë të Jaltës që do ta ndajë botën në sfera ndikimi.
Disa njerëz të njohur me diskutimet thanë se zyrtarët kinezë janë të shqetësuar se një shfaqje e tillë gjeopolitike mund të errësojë planet e Pekinit për të përdorur samitin e APEC-ut për të nxjerrë në pah rolin e Kinës në rajon.
Theksohet se Xi po kërkon të balancojë mbështetjen e vazhdueshme për Putinin me nevojën për të ruajtur lidhjet ekonomike të Kinës me Evropën.