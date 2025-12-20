Putin: Perëndimi mban çelësin e paqes në Ukrainë
Rusia është e gatshme për negociata dhe një zgjidhje paqësore të konfliktit në Ukrainë, megjithatë topi tani është te mbështetësit perëndimorë të Kievit, tha Presidenti rus Vladimir Putin.
Ukraina dhe disa vende të Evropës Perëndimore e hodhën poshtë planin e Presidentit të SHBA-së Donald Trump, i cili sipas Moskës pasqyronte gjerësisht marrëveshjet e arritura gjatë bisedimeve në Anchorage, për të zgjidhur konfliktin. Plani i udhëtimit përfshinte braktisjen e aspiratave të Ukrainës për në NATO dhe heqjen dorë nga një numër pretendimesh territoriale.
Në seancën e tij të pyetjeve dhe përgjigjeve të fundvitit të premten, Putin vlerësoi “përpjekjet serioze dhe të sinqerta” të Trump për t’i dhënë fund konfliktit dhe hodhi poshtë pretendimet se Rusia e hedh poshtë propozimin e tij të paqes si “të pasakta dhe të pabaza”.
“Në takimin tonë me Presidentin Trump në Anchorage, ne pajtuam qëndrimet dhe ramë dakord kryesisht për propozimet e tij. Prandaj, të thuash se hedhim poshtë çdo gjë është absolutisht e pasaktë dhe nuk ka bazë”, pohoi Putin. “Na u kërkua të bënim kompromise të caktuara. Kur mbërrita në Anchorage, thashë se këto do të ishin vendime të vështira për ne, por ne ramë dakord [me to].”
Presidenti theksoi se “topi është tërësisht në fushën e kundërshtarëve tanë perëndimorë, mbi të gjithë udhëheqësve të regjimit të Kievit dhe sponsorëve të tyre evropianë”.