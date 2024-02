Putin: Për ne nuk është prioritet as Polonia e as Letonia, nuk duam zgjerim të luftës

Presidenti rus Vladimir Putin ka paralajmëruar se mposhtja e Rusisë në Ukrainë është “e pamundur”, ndërsa këmbngul se ai nuk kërkon të zgjerojë luftën në vendet fqinje si Polonia dhe Letonia.

Në një intervistë të profilit të lartë me ish-prezantuesin e Fox News, Tucker Carlson, Putin përsëriti pretendimin e tij se pushtimi i Ukrainës ishte i nevojshëm për të ndaluar vendin të kërcënonte Rusinë duke iu bashkuar NATO-s, teksa mohoi se kishte ambicie territoriale në të gjithë Evropën dhe këmbënguli se do të dërgonte vetëm trupa në vendet fqinje nëse sulmohet së pari.

“Është absolutisht jashtë diskutimit. Thjesht nuk duhet të jesh asnjë lloj analisti, është në kundërshtim me sensin e shëndoshë të përfshihesh në një lloj lufte globale”, tha Putin në intervistën e postuar në mediat sociale dhe faqen personale të Carlson të enjten.

“Dhe një luftë globale do ta sjellë gjithë njerëzimin në prag të shkatërrimit. Është e qartë.”

Gjatë një interviste dy-orëshe ku Putin foli gjatë për historinë e Evropës Lindore dhe Rusisë, udhëheqësi rus tha se qeveria e tij ishte në kontakt me Shtetet e Bashkuara dhe se një zgjidhje paqësore e luftës do të ishte e mundur vetëm nëse Uashingtoni ndalonte furnizimin me armë të Ukrainës.

“Unë do t’ju tregoj se çfarë po themi për këtë çështje dhe çfarë po i përcjellim udhëheqjes së SHBA-së”, tha Putin. “Nëse vërtet dëshironi të ndaloni së luftuari, duhet të ndaloni furnizimin me armë. Do të përfundojë brenda disa javësh, kaq, dhe më pas mund të biem dakord për disa kushte. Para se ta bëni këtë, ndaloni.”

Putin tha se ai “kurrë nuk ka refuzuar” të negociojë paqen me presidentin ukrainas Volodymyr Zelensky, por Moska ende nuk i ka arritur qëllimet e saj në Ukrainë, duke përfshirë “denazifikimin”, duke iu referuar pretendimit të tij se Kievi po kryen gjenocid kundër rusëve etnikë.

I pyetur nga Carlson nëse ai do të ishte i gatshëm të lironte reporterin e burgosur të Wall Street Journal Evan Gershkovich si një “shenjë mirësjellje”, udhëheqësi rus tha se një marrëveshje është e mundur dhe nuk ka “asnjë tabu” për zgjidhjen e çështjes.

“Ne kemi bërë kaq shumë gjeste vullneti të mirë për mirësjellje, saqë mendoj se na kanë mbaruar. Jo, ne nuk kemi parë askënd që të na e kthejë në një mënyrë të ngjashme. Megjithatë, teorikisht mund të themi se nuk e përjashtojmë që mund ta bëjmë këtë nëse partnerët tanë ndërmarrin hapa reciprokë”, tha Putin.

Gershkovich është arrestuar në Rusi që nga marsi i vitit 2023 me akuza për spiunazh që Uashingtoni i ka përshkruar si “të pabaza”.

MARKETING